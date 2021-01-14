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Протесты в Белоруссии ,  
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В офисе агентства БелаПАН в Минске прошел обыск по делу о беспорядках

Фото: bajbelarus / Facebook
Фото: bajbelarus / Facebook

В офисе белорусского информационного агентства БелаПАН прошел обыск в рамках дела о беспорядках. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по городу Минску Екатерину Гарлинскую.

«В рамках расследуемого уголовного дела в настоящий момент органом дознания по поручению управления Следственного комитета по городу Минску проводится обыск в офисе БелаПАН», — сообщили в СК. Там уточнили, что обыск проводится в рамках дела по ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) против журналиста агентства Андрея Александрова.

В БелаПАН подтвердили эту информацию, добавив, что в постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК Белоруссии (массовые беспорядки).

«Его [обыск] проводили более десяти сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску», — сообщили в БелаПАН.

В Минске началась первая в этом году воскресная акция протеста оппозиции
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Фото:vybory_smotri / Telegram

Андрея Александрова, против которого заведено дело, задержали 12 января. Он с 2014 по 2018 год занимал должность заместителя директора БелаПАН. В ходе обыска изъяли некоторые рукописные записи, документы, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки. Оперативные мероприятия продлились более трех часов, добавили в агентстве.

Адвокат Сергей Зикрацкий рассказал РБК, что никого из сотрудников БелаПАН не задержали. «Я уже нахожусь в офисе, здесь находятся все сотрудники, думаю, в ближайшее время БелаПАН сделает какое-то заявление», — сказал Зикрацкий. Адвокат также отметил, что его не пустили внутрь офиса во время следственных действий. «Недопуск они обосновали тем, что обыск уже начался, процессуальные действия уже начались, поэтому никого не могут допустить», — пояснил он.

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В Белоруссии после оглашения итогов президентских выборов в начале августа начались протесты. Согласно данным ЦИК, победу на выборах с одержал Александр Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала чуть больше 10%. Оппозиция Белоруссии не согласна с результатами и считает их сфальсифицированными. Часть европейских стран также не признает Лукашенко легитимным президентом. 3 января в Минске прошла первая протестная акция в 2021 году.

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