В офисе агентства БелаПАН в Минске прошел обыск по делу о беспорядках

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В офисе белорусского информационного агентства БелаПАН прошел обыск в рамках дела о беспорядках. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по городу Минску Екатерину Гарлинскую.

«В рамках расследуемого уголовного дела в настоящий момент органом дознания по поручению управления Следственного комитета по городу Минску проводится обыск в офисе БелаПАН», — сообщили в СК. Там уточнили, что обыск проводится в рамках дела по ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) против журналиста агентства Андрея Александрова.

В БелаПАН подтвердили эту информацию, добавив, что в постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК Белоруссии (массовые беспорядки).

«Его [обыск] проводили более десяти сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску», — сообщили в БелаПАН.