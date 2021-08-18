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Трамп заявил о возможности России завладеть техникой США в Афганистане

Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана могут получить доступ к оставленной американской технике, которая теперь находится в руках радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью на канале Fox News.

«У нас там новейшие танки и ракеты <...> Я намеревался забрать все военное оборудование, потому что знал, что они [правительственные войска] не будут сражаться. <...> У нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай», — сказал он.

По его словам, вывод войск из Афганистана под руководством действующего президента Джо Байдена стал «самым большим унижением», а для США настали «ужасные времена». «Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило», — добавил он.

Кроме этого, Трамп заявил, что от 11 до 40 тыс. американцев, покидающих Афганистан, могут оказаться в заложниках у талибов.

Рейтинг Байдена упал до минимума после захвата талибами Афганистана
Политика
Фото:Jeenah Moon / Reuters

Военные силы США находились в Афганистане с 2001 года. В апреле 2021 года Байден объявил, что американские войска в полном составе уйдут из Афганистана к годовщине теракта. Постепенный вывод войск начался с 1 мая. Вслед за США о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая объявили в НАТО. Тогда Байден объяснял, что военные США были направлены в Афганистан, чтобы покончить Усамой бен Ладеном и чтобы страна перестала быть убежищем для террористов. Лидер США счел обе цели достигнутыми.

После объявления об уходе американцев «Талибан» перешел в наступление и в короткие сроки захватил ряд крупных городов по всей стране. В связи с этим многие посольства объявили о закрытии и экстренной эвакуации персонала. В аэропорту Кабула началось столпотворение гражданского населения в попытке улететь на одном из американских военных самолетов.

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15 августа боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о полном контроле над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

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