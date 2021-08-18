Трамп заявил о возможности России завладеть техникой США в Афганистане

Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана могут получить доступ к оставленной американской технике, которая теперь находится в руках радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью на канале Fox News.

«У нас там новейшие танки и ракеты <...> Я намеревался забрать все военное оборудование, потому что знал, что они [правительственные войска] не будут сражаться. <...> У нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай», — сказал он.

По его словам, вывод войск из Афганистана под руководством действующего президента Джо Байдена стал «самым большим унижением», а для США настали «ужасные времена». «Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило», — добавил он.

Кроме этого, Трамп заявил, что от 11 до 40 тыс. американцев, покидающих Афганистан, могут оказаться в заложниках у талибов.