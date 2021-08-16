Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре

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В центр европейской части России придет теплый воздух из южной Европы, температура воздуха в Москве во вторник, 17 августа, прогреется до 30 градусов. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем в Москве 28-30 градусов, по области — до 32. Это связано с тем, что в центр европейской части России придет теплый воздух из южной Европы», — сказал Синенков. Он пояснил, что на прошлой неделе на острове Сицилия зафиксировали рекордную жару, а в Испании температура составила 47 градусов.

По пути в европейскую часть России температура воздуха понизиться, но по-прежнему будет оставаться высокой, пояснил синоптик. Жара продержится в Москве и Московской области до вечера среды, 18 августа, а в четверг, 19 августа, придет холодный атмосферный фронт и температура снизиться до 23-25 градусов тепла, что соответствует норме.

«Ничего опасного не видно, нужно иметь в виду, что будет пару дней жарко в столичном регионе», — добавил метеоролог.