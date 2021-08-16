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Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В центр европейской части России придет теплый воздух из южной Европы, температура воздуха в Москве во вторник, 17 августа, прогреется до 30 градусов. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем в Москве 28-30 градусов, по области — до 32. Это связано с тем, что в центр европейской части России придет теплый воздух из южной Европы», — сказал Синенков. Он пояснил, что на прошлой неделе на острове Сицилия зафиксировали рекордную жару, а в Испании температура составила 47 градусов.

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Фото:Дмитрий Паршин / РИА Новости

По пути в европейскую часть России температура воздуха понизиться, но по-прежнему будет оставаться высокой, пояснил синоптик. Жара продержится в Москве и Московской области до вечера среды, 18 августа, а в четверг, 19 августа, придет холодный атмосферный фронт и температура снизиться до 23-25 градусов тепла, что соответствует норме.

«Ничего опасного не видно, нужно иметь в виду, что будет пару дней жарко в столичном регионе», — добавил метеоролог.

О жаркой погоде жителей столичного региона предупредили и в Гидрометцентре России. По его данным, воздух в столице во вторник прогреется до 32 градусов, а в области может достигнуть и 33. В среду погода останется жаркой, но из-за приближения холодного фронта может пройти дождь.

Начиная с четверга до конца недели температура составит около 24-25 градусов тепла, местами ожидаются кратковременные дожди. «Если во вторник и среду значения превышение средней суточной температуры над нормой составит 7-8 градусов, то к концу недели оно сократится до 3 градусов», — добавили в Гидрометцентре.

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О том, что на текущей неделе ожидается аномально жаркая погода, ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, последний месяц сезона принесет в Центральную Россию финальный всплеск субтропического тепла.

«Фобос» Погода Москва Гидрометцентр России новости
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