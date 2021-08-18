Пентагон сообщил о взаимодействии талибов с «Аль-Каидой» в течении года

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в течении текущего года продолжало поддерживать отношения с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) и предоставляла этой организации убежище в Афганистане. Об этом говорится в последнем ежеквартальном отчете Пентагона конгрессу, передает Daily Mail.

«Талибан» продолжал поддерживать отношения с «Аль-Каидой», предоставляя убежище для террористической группировки в Афганистане», — сказано в сообщении.

По информации оборонного ведомства США, «Талибан» начал предлагать «безопасное убежище» «Аль-Каиде» уже через день после того, как президент США Джо Байден заявил о достижении США всех целей в Афганистане.

В докладе также отметили, что террористические сети, в том числе ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), в последние месяцы совершала нападения на инфраструктуру, чтобы дискредитировать афганское правительство, продемонстрировав его неспособность обеспечить необходимую безопасность.