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Конфликт в Афганистане ,  
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Пентагон сообщил о взаимодействии талибов с «Аль-Каидой» в течении года

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в течении текущего года продолжало поддерживать отношения с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) и предоставляла этой организации убежище в Афганистане. Об этом говорится в последнем ежеквартальном отчете Пентагона конгрессу, передает Daily Mail.

«Талибан» продолжал поддерживать отношения с «Аль-Каидой», предоставляя убежище для террористической группировки в Афганистане», — сказано в сообщении.

По информации оборонного ведомства США, «Талибан» начал предлагать «безопасное убежище» «Аль-Каиде» уже через день после того, как президент США Джо Байден заявил о достижении США всех целей в Афганистане.

В докладе также отметили, что террористические сети, в том числе ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), в последние месяцы совершала нападения на инфраструктуру, чтобы дискредитировать афганское правительство, продемонстрировав его неспособность обеспечить необходимую безопасность.

Рейтинг Байдена упал до минимума после захвата талибами Афганистана
Политика
Фото:Jeenah Moon / Reuters

В начале июня о продолжающихся отношениях между террористическими группировками также сообщалось в докладе Организации Объединенных Наций (ООН). «Аль-Каида» поддерживает контакты с «Талибаном», но свела к минимуму открытые контакты с руководством «Талибана», чтобы «затаиться» и не поставить под угрозу дипломатическую позицию талибов в отношении Дохинского соглашения», — говорилось отчете.

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Военные силы США находились в Афганистане с 2001 года. Ввод войск стал ответом на теракт 11 сентября, ответственность за который взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Американский спецназ обнаружил и убил его в мае 2011 года.

В апреле 2021 года Байден объявил, что американские войска в полном составе уйдут из Афганистана к годовщине теракта. Постепенный вывод войск начался с 1 мая. Вслед за США о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая объявили в НАТО. Тогда Байден объяснял, что военные США были направлены в Афганистан, чтобы покончить Усамой бен Ладеном и чтобы страна перестала быть убежищем для террористов. Лидер США счел обе цели достигнутыми.

После объявления об уходе американцев «Талибан» перешел в наступление и в короткие сроки захватил ряд крупных городов по всей стране. 15 августа боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о полном контроле над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Пентагон США «Аль-Каида» Талибан Афганистан
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