Британская полиция удалила герб Украины из справочника по экстремистам

Полиция Великобритании приняла решение исключить герб Украины из справочника, в котором собраны эмблемы потенциально опасных и экстремистских группировок. Об этом говорится в описании документа, размещенного на сайте контртеррористического ведомства.

В полиции объяснили, что знак трезубца попал в справочник из-за того, что «многие радикальные правые группировки незаконно присваивают национальные символы, делая их символом своей идентичности». В ведомстве подчеркнули, что поддерживают «тесные рабочие отношения с украинскими партнерами» и не хотели их обижать. После консультаций с представителями британского МИДа и украинского посольства из справочника украинский герб исключили.

На это решение уже отреагировало посольство Украины в Лондоне. «В ответ на многочисленные обращения украинцев и усилия украинских дипломатов контртеррористическая полиция решила убрать украинский герб «Тризуб» из пособия по борьбе с экстремистами. Мы благодарим всех за внимание. Слава Украине!» — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Пособие по экстремизму, подготовленное контртеррористической полицией, предназначено для госслужащих, медработников и учителей. Оно содержит символику групп, которые могут представлять потенциальную угрозу безопасности. В описании украинского герба в пособии говорилось, что его могут использовать националисты.