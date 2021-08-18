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Конфликт в Афганистане ,  
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Джонсон и Байден договорились провести онлайн-встречу G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут онлайн-встречу лидеров G7 на следующей неделе на фоне дестабилизации в Афганистане, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Они [Байден и Джонсон] договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора президент и премьер отметили храбрость военных и гражданских лиц двух стран, которые участвуют в эвакуации своих граждан и граждан Афганистана из кабульского аэропорта. Кроме того, они заявили о необходимости предоставления дополнительной гуманитарной помощи беженцам и другим уязвимым афганцам.

Байден распорядился выделить до $500 млн для помощи афганским беженцам
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) начал активное наступление в Афганистане после того, как США объявили о выводе своих войск из страны в апреле этого года. Аналогичное решение приняли и страны НАТО. В начале августа «Талибан» взял под контроль первую столицу провинции, а к середине месяца дошел до Кабула. На фоне продвижения талибов военное руководство Афганистана, а также президент Ашраф Гани покинули страну.

16 августа официальный представитель талибов Мохаммед Наим объявил об окончании войны и полном захвате Афганистана. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что все еще считает верным решение о выводе войск, но ситуация в Афганистане разворачивалась стремительнее, чем предполагалось. По его словам, руководство страны сдалось, а военные отказались сражаться с членами «Талибана».

Позже Байден распорядился выделить до $500 млн для помощи афганским беженцам. «Для национальных интересов важно предоставить помощь в размере не более 500 миллионов долларов», — сообщалось в документе.

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