Джонсон и Байден договорились провести онлайн-встречу G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут онлайн-встречу лидеров G7 на следующей неделе на фоне дестабилизации в Афганистане, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Они [Байден и Джонсон] договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора президент и премьер отметили храбрость военных и гражданских лиц двух стран, которые участвуют в эвакуации своих граждан и граждан Афганистана из кабульского аэропорта. Кроме того, они заявили о необходимости предоставления дополнительной гуманитарной помощи беженцам и другим уязвимым афганцам.

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) начал активное наступление в Афганистане после того, как США объявили о выводе своих войск из страны в апреле этого года. Аналогичное решение приняли и страны НАТО. В начале августа «Талибан» взял под контроль первую столицу провинции, а к середине месяца дошел до Кабула. На фоне продвижения талибов военное руководство Афганистана, а также президент Ашраф Гани покинули страну.