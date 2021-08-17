В Москве возобновила работу трехсторонняя группа по Нагорному Карабаху

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер Армении Мгер Григорян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук возобновили работу в трехсторонней рабочей группе по Нагорному Карабаху, сообщили в пресс-службе правительства России.

В пресс-службе пояснили, что члены группы обсуждали перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили дальнейшую работу в рамках заявления о намерениях, подписанного 11 января.

11 января президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Москве совместное заявление о развитии региона, из-за которого осенью 2020 года между Азербайджаном и Арменией обострился военный конфликт. Документ предусматривал создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в Нагорном Карабахе.

В ноябре 2020 года при посредничестве России было заключено соглашение, где стороны договорились о прекращении огня, а также о возвращении части карабахских территорий Азербайджану, в том числе Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. Также Ереван согласился отдать Азербайджану город Шуша. Армения оставила себе Лачинский коридор для связи с Нагорным Карабахом.