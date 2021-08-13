Мэрия объяснила выбор места для скульптуры «Советская Белоруссия» в метро

Фото: DtRoad / Telegram

В московское метро вернут скульптуру «Советская Белоруссия», сообщили в департаменте транспорта столицы в Telegram. Однако установлена она будет не там, где ранее, из-за строительства нового выхода из метро.

Статуя «Советская Белоруссия» стояла в метро порядка 40 лет — с 1952 до 1990-х. «Она находилась на «Белорусской» кольцевой линии у торцевой стены на платформе. Потом в том месте начали строить новый выход из метро, и скульптуру пришлось убрать», — сообщили в департаменте транспорта.

Скульптуру отреставрировали и разместят на «Белорусской» радиальной Замоскворецкой линии.

Минкульт в 2020 году выдал лицензию метрополитену на самостоятельную реставрацию объектов культурного наследия, таковыми признаны 48 станций, отметил глава дептранса Максим Ликсутов. По его словам, большое количество исторических элементов благодаря этому уже вернулось на станцию метро «Смоленская». «Хотим сохранить и восстановить эти объекты для будущих поколений», — сообщил он.