Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 77,77 (+1,39) Инвестиции, 07 апр, 12:26
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 92,33 (+2,15) Инвестиции, 07 апр, 12:26
«Артдокфест» сообщил о попытке сорвать кинопоказ в Москве Общество, 00:39 Эрмитаж сообщил о жалобе на обнаженные скульптуры Общество, 00:31 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 00:30 Грызлов назвал безрезультатной встречу контактной группы по Донбассу Политика, 00:15 Дубль Мбаппе прервал 19-матчевую беспроигрышную серию «Баварии» в ЛЧ Спорт, 00:00 Счетная палата сочла неэффективными институты развития Северного Кавказа Экономика, 00:00 Число банкротств россиян выросло на 81,5% Экономика, 00:00 «Челси» победил «Порту» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Спорт, 07 апр, 23:51 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 07 апр, 23:39 Британия сообщила о 19 смертях из-за тромбов после вакцины AstraZeneca Общество, 07 апр, 23:08 Zoom назвал госструктурам из России способ получить услуги видеосвязи Технологии и медиа, 07 апр, 22:57 СМИ узнали о создании Байденом должности для борьбы с Nord Stream 2 Политика, 07 апр, 22:40 Что происходит в Донбассе и возможна ли там дальнейшая эскалация Политика, 07 апр, 22:31 Навальный рассказал о «подкинутых конфетах» и жареной курице в колонии Политика, 07 апр, 22:30
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,98 -0,37% EUR/RUB ₽91,4 -0,37% EUR/USD $1,19 -0,02%
Общество ,  
0 

Эрмитаж сообщил о жалобе на обнаженные скульптуры

Государственный музей Санкт-Петербурга Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский, передает «РИА Новости».

«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. [Но] это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — сообщил он.

В Москве перестанут пускать несовершеннолетних на выставку «Мир тела»
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Пиотровский не уточнил, из какого ведомства поступила жалоба. Директор отметил, что на музей в принципе много жалуются, «иногда очень агрессивно».

В конце марта возрастной ценз получила анатомическая выставка на ВДНХ «Мир тела», которая включает реальные человеческие тела и органы. Организаторы объяснили ужесточение правил общественным резонансом вокруг экспозиции. Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки.

Эрмитаж скульптуры цензура Михаил Пиотровский
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,98 -0,37% EUR/RUB ₽91,4 -0,37% EUR/USD $1,19 -0,02%
Материалы по теме
В Москве перестанут пускать несовершеннолетних на выставку «Мир тела»
Общество
Эрмитаж назвал скандал с Фаберже «наездом конкурентов»
Общество
Роскомнадзор предложит музеям спрятать от детей "обнаженные" скульптуры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter