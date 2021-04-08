Эрмитаж сообщил о жалобе на обнаженные скульптуры

Государственный музей Санкт-Петербурга Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский, передает «РИА Новости».

«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. [Но] это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — сообщил он.

Пиотровский не уточнил, из какого ведомства поступила жалоба. Директор отметил, что на музей в принципе много жалуются, «иногда очень агрессивно».

В конце марта возрастной ценз получила анатомическая выставка на ВДНХ «Мир тела», которая включает реальные человеческие тела и органы. Организаторы объяснили ужесточение правил общественным резонансом вокруг экспозиции. Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки.