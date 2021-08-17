При опрокидывании грузовика с вахтовиками в Бурятии пострадали 19 человек

В Яравнинском районе Бурятии опрокинулся грузовой автомобиль с сотрудниками Горно-обогатительного комбината «Озерный», пострадали 19 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД России.

«На территории карьера Горно-обогатительного комбината «Озерный», водитель 1971 года рождения, управляя грузовым автомобилем «УРАЛ-3255-0010-41» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 м», — говорится в сообщении.

Всего в грузовике было 20 пассажиров, которые работают на комбинате. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, рассказали «КП-Иркутск» в пресс-службе ГИБДД Бурятии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД и ГУ МЧС.