В Тамбовской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

В аварии с участием микроавтобуса пострдали девять человек, один из них скончался, сообщила пресс-служба главка МЧС России по Тамбовской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало девять человек, из них один погибший. Все пострадавшие были направлены в Мичуринскую центральную районную больницу», — сообщили в МЧС.

По данным спасателей, ДТП произошло на 343 километре автодороги Р-119. Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в результате бокового столкновения автомобилей. Розлива топлива на месте происшествия нет.

Ранее в результате ДТП в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Новосибирской области погибли два человека, еще четверо пострадали. Погибшими оказались 30-летний мужчина, который ехал за рулем внедорожника Great Wall, и находившийся в той же машине восьмилетний ребенок, уточнили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.