В Бурятии перевернулся перевозивший 25 студентов автобус

Фото: МВД по Республике Бурятия

Автобус с двадцатью пятью пассажирами свернул с дороги и перевернулся на перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о происшествии на трассе Улан-Удэ — Курумкан поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу в 14:35 по местному времени (9:35 мск). «Предварительно в автобусе находилось 25 человек», — сообщили в ведомстве, добавив, что на месте работают полицейские, врачи и спасатели.

В Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко и Больницу скорой медицинской помощи для определения тяжести полученных травм доставят 14 пострадавших. «Еще 11 человек остались на месте ДТП, погибших нет», — заключили в пресс-службе. Как уточнило республиканское МВД, в автобусе ехали 25 студентов одного из вузов.

Как сообщил источник РБК, в автобусе перевозили студентов Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ). РБК направил запрос во ВСГУТУ.