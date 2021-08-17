Посол рассказал о словах талибов о «самом дружественном подходе» к России

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«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захвативший власть в Афганистане, обещал придерживаться «самого дружественного подхода» в отношениях с Россией. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат сообщил, что встретился с высокопоставленными представителями движения — представителями старшего звена талибов в Кабуле. По его словам, переговоры были посвящены вопросам безопасности посольства.

«Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения «Талибан» самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства», — отметил Жирнов.

Ранее посол охарактеризовал подход талибов в вопросе обеспечения безопасности дипломатической миссии России в Кабуле как «позитивный и деловой».