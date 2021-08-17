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Конфликт в Афганистане ,  
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Посол рассказал о словах талибов о «самом дружественном подходе» к России

Фото: AP
Фото: AP

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захвативший власть в Афганистане, обещал придерживаться «самого дружественного подхода» в отношениях с Россией. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат сообщил, что встретился с высокопоставленными представителями движения — представителями старшего звена талибов в Кабуле. По его словам, переговоры были посвящены вопросам безопасности посольства.

«Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения «Талибан» самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства», — отметил Жирнов.

Ранее посол охарактеризовал подход талибов в вопросе обеспечения безопасности дипломатической миссии России в Кабуле как «позитивный и деловой».

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Фото:Sidiqullah Khan / AP

По словам Жирнова, у России и представителей движения есть детали, которые нужно отработать. Он отметил, что не видит препятствий для поиска взаимопонимания по этому поводу.

Жирнов добавил, что ситуация в Афганистане при талибах улучшилась сравнительно с тем, что было при президенте Ашрафе Гани.

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В апреле президент США Джозеф Байден заявил о выводе американских войск с территории Афганистана. К июлю его покинули 90% военных США. После этого «Талибан» начал наступление по всей территории государства.

15 августа «Талибан» вошел в президентский дворец в Кабуле, объявив о полном захвате Афганистана и окончании войны.

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