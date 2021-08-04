АТОР предложила восстановить международный туризм до окончания пандемии

Ассоциация предложила мировому туристическому сообществу начать восстановление взаимных поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты, которые затронут, в том числе, невакцинированных и переболевших COVID-19 туристов

Фото: Онур Озовали / РИА Новости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям ряда стран Европы и Азии с предложениями по восстановлению международного выездного туризма в текущих условиях. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В АТОР призвали мировое туристическое сообщество признать факт того, что несмотря на все усилия по всему миру, ковидный кризис не закончился и пандемия продолжается. Туроператоры считают, что многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволяют предположить, что COVID-19 «с нами надолго».

В АТОР предложили не ждать окончания пандемии, а начать восстановление взаимных туристических поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты. «Промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли», — убеждены в ассоциации.

Для возобновления поездок АТОР предлагает разработать унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов с различными вариантами доказательств их иммунного статуса. «Будет способствовать открытию границ и внедрение одобренных UNWTO единых рамочных стандартов Safe Travel, позволяющих отелям, всем видам транспорта, объектам культурного и исторического наследия подтверждать безопасность посещения для туристов», — говорится в сообщении.