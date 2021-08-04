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АТОР предложила восстановить международный туризм до окончания пандемии

Ассоциация предложила мировому туристическому сообществу начать восстановление взаимных поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты, которые затронут, в том числе, невакцинированных и переболевших COVID-19 туристов
Фото: Онур Озовали / РИА Новости
Фото: Онур Озовали / РИА Новости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям ряда стран Европы и Азии с предложениями по восстановлению международного выездного туризма в текущих условиях. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В АТОР призвали мировое туристическое сообщество признать факт того, что несмотря на все усилия по всему миру, ковидный кризис не закончился и пандемия продолжается. Туроператоры считают, что многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволяют предположить, что COVID-19 «с нами надолго».

В АТОР предложили не ждать окончания пандемии, а начать восстановление взаимных туристических поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты. «Промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли», — убеждены в ассоциации.

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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Для возобновления поездок АТОР предлагает разработать унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов с различными вариантами доказательств их иммунного статуса. «Будет способствовать открытию границ и внедрение одобренных UNWTO единых рамочных стандартов Safe Travel, позволяющих отелям, всем видам транспорта, объектам культурного и исторического наследия подтверждать безопасность посещения для туристов», — говорится в сообщении.

По мнению ассоциации, люди, сделавшие прививку от COVID-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до пандемии. На них, как считают тур операторы, не должны распространяться требования о карантине или другие ограничительные меры. «Разрешение свободно перемещаться по миру вакцинированным гражданам также может стать одним из важнейших шагов по перезагрузке международного туризма. Для этого необходимо взаимное признание всеми странами действующих вакцин. Туризм не должен зависеть от политических и экономических решений, связанных с местом производства и производителями вакцин, а люди, получившие достаточные дозы вакцинации, должны иметь возможность свободно путешествовать», — убеждены в АТОР.

Российские туроператоры, помимо UNWTO, направили эти предложения в туристические ассоциации Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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