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Политика ,  

Более 50 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Представители 51 государства примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный, там было 65 [стран-участников]. Как видите, мы пока не так далеко от этой планки, поэтому будем продолжать приглашать», — сказал он

Трутнев добавил, что в этом году гостей форума попросили приезжать на мероприятие без сопровождающих в связи с риском распространения коронавируса. По его словам, такая мера поможет сократить численность участников форума вдвое — с 8 тыс. в 2019 году до 4 тыс. в текущем.

«Но мы считаем, что при этом форум немного потеряет, потому что основные участники — руководители компаний, органов государственного управления, стран Азиатско-Тихоокеанского региона — у нас будут», — подчеркнул Трутнев.

Восточный экономический форум пройдет с 2 по 4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Его основная цель — содействовать ускоренному экономическому развитию Дальнего Востока и расширять международное сотрудничество.

На ВЭФе заключили соглашения на 3,4 трлн руб.
Финансы

Порядок посещения ВЭФ-2021 иностранцами описан на сайте форума. Иностранцы могут получить визу для поездки на мероприятие по приглашению.

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В прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции Восточный экономический форум отменили. В 2019 году на нем подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн руб., в мероприятии участвовали 8,5 тыс. человек из 65 стран мира.

На первом форуме, который прошел в 2015 году, было заключено около 80 соглашений на сумму свыше 1,3 трлн руб. По итогам второго форума участники подписали более 200 соглашений почти на 2 трлн руб. В 2017 году на нем подписали 217 договоров на сумму 2,5 трлн руб. Еще 175 соглашений на почти 3 трлн руб. были подписаны в 2018 году.

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