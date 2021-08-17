Более 50 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме

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Представители 51 государства примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный, там было 65 [стран-участников]. Как видите, мы пока не так далеко от этой планки, поэтому будем продолжать приглашать», — сказал он

Трутнев добавил, что в этом году гостей форума попросили приезжать на мероприятие без сопровождающих в связи с риском распространения коронавируса. По его словам, такая мера поможет сократить численность участников форума вдвое — с 8 тыс. в 2019 году до 4 тыс. в текущем.

«Но мы считаем, что при этом форум немного потеряет, потому что основные участники — руководители компаний, органов государственного управления, стран Азиатско-Тихоокеанского региона — у нас будут», — подчеркнул Трутнев.

Восточный экономический форум пройдет с 2 по 4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Его основная цель — содействовать ускоренному экономическому развитию Дальнего Востока и расширять международное сотрудничество.