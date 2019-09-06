На ВЭФе заключили соглашения на 3,4 трлн руб.

Итогом Восточного экономического форума стало подписание более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн руб., передает ТАСС слова вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Подписано более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн руб. <…> это снова шаг вперед по отношению к предыдущим форумам», — заявил Трутнев на пресс-конференции на полях ВЭФа 6 сентября.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его целью заявлено содействие ускоренному экономическому развитию Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества. В этом году помимо российского руководства его посетили лидеры Индии, Японии, Малайзии и представители других стран.

На первом форуме в 2015 году было подписано около 80 соглашений на сумму 1,3 трлн руб. На втором — более 200 соглашений почти на 2 трлн руб. В 2017 году — 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн руб. Форум 2018 года стал площадкой для подписания 175 соглашений почти на 3 трлн руб.