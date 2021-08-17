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В Москве мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Москве мужчина в подъезде жилого дома выстрелил в 17-летнего сына сожительницы, сообщает региональное управление прокуратуры.

«Подросток с проникающим ранением доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошел ранним утром в доме на Челобитьевском шоссе в северной части столицы. Выстреливший в подростка 46-летний мужчина был прежде судим и в данный момент находится под административным надзором. Мать ребенка (1980 год рождения) во время выстрела находилась на месте происшествия, уточнили в прокуратуре. Всего женщина воспитывает четверых детей, ведомство проверит условия их проживания.

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Прокуратура также намерена установить причины инцидента. Кроме того, ведомство оценит, как мать выполняла свои обязанности с точки зрения законодательства о несовершеннолетних.

В апреле в Ленинградской области на детской площадке неизвестный мужчина выстрелил в десятилетнего мальчика из неустановленного устройства. Из шеи мальчика достали пулю или пульку, писала «Фонтанка». Ребенка оставили в стационаре. Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213).

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