В Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил подростка

В городе Иваново полицейский на служебной машине сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД, передает ТАСС.

«Полицейский-водитель в служебное время, управляя служебным автомобилем УАЗ-390995-04, совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку», — уточняется в сообщении.

Назначена служебная проверка. Как указала пресс-служба, сбивший человека сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности.

В начале июня на трассе М-10 в патрульную машину сотрудников ДПС, прибывших на место ДТП для оформления аварии с участием трех автомобилей, врезалась фура. В результате один полицейский погиб, еще один попал в больницу с переломом ноги. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой смерть человека).