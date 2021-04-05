В Ленобласти неизвестный выстрелил в ребенка на детской площадке

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В городе Кингисепп Ленинградской области скорая увезла с детской площадки мальчика, который «внезапно почувствовал боль в шее», после чего в ней нашли инородный предмет. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«С ранением мягких тканей шеи в удовлетворительном состоянии госпитализирован мальчик 2010 года рождения. Со слов [ребенка], около 17 часов <...> он внезапно почувствовал боль в шее», — уточняется в сообщении.

Полиция указала, что мальчика госпитализировали с детской площадки на улице Октябрьской. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Правоохранители разыскивают причастных к инциденту.

По данным регионального следственного управления, неизвестный умышленно выстрелил из неустановленного устройства в сторону детей, играющих на площадке, в результате чего мальчик получил ранение.