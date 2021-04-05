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В Ленобласти неизвестный выстрелил в ребенка на детской площадке

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В городе Кингисепп Ленинградской области скорая увезла с детской площадки мальчика, который «внезапно почувствовал боль в шее», после чего в ней нашли инородный предмет. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«С ранением мягких тканей шеи в удовлетворительном состоянии госпитализирован мальчик 2010 года рождения. Со слов [ребенка], около 17 часов <...> он внезапно почувствовал боль в шее», — уточняется в сообщении.

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Фото:Следственный комитет РФ

Полиция указала, что мальчика госпитализировали с детской площадки на улице Октябрьской. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Правоохранители разыскивают причастных к инциденту.

По данным регионального следственного управления, неизвестный умышленно выстрелил из неустановленного устройства в сторону детей, играющих на площадке, в результате чего мальчик получил ранение.

Издание «Фонтанка» пишет, что из шеи ребенка вытащили пулю или пульку, после чего мальчика оставили в стационаре.

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В январе в Москве подросток выстрелил из пневматического пистолета в десятилетнего мальчика. Ребенок получил ранение в голову. Источник «Интерфакса» заявил, что стрелявший вместе с другими подростками вымогал у мальчика денег, а тот отказался отдать их. По словам источника, благодаря зимней одежде ребенок не пострадал.

Санкт-Петербург ребенок СК ранение новости
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