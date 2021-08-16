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Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Новосибирской области

Фото:МВД России по Новосибирской области Фото:МВД России по Новосибирской области Фото:МВД России по Новосибирской области Фото:МВД России по Новосибирской области Фото:МВД России по Новосибирской области Фото:МВД России по Новосибирской области

Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Новосибирской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В 0:15 водитель автомобиля Great Wall, следуя со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем Hino Ranger, а затем с попутным автомобилем Mercedes-Benz 1992 HR», — следует из сообщения.

Погибшие — 30-летний мужчина, который ехал за рулем внедорожника Great Wall, и находившийся в той же машине восьмилетний ребенок.

В пресс-службе добавили, что еще две женщины 1975 и 1983 годов рождения, а также 17-летние молодой человек и девушка доставлены в больницу с различными травмами. Все они были в салоне Great Wall.

Видео:МВД России по Новосибирской области
Видео: МВД России по Новосибирской области
Video

Ранее, 14 августа, в аварии на трассе Р-254 «Иртыш» Новосибирской области погиб 42-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля марки Lifan врезалcя в грузовик Volvo после выезда на встречную полосу. После удара арбузы, которые перевозил грузовик, рассыпались на дорогу, полностью перекрыв трассу. В ДТП также пострадала женщина в возрасте 57 лет, ее госпитализировали.

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