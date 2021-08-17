В Пентагоне сообщили о раненом в аэропорту Кабула американском солдате
Военнослужащий США получил легкое ранение в аэропорту Кабула, сообщил в
в ходе брифинга в Госдепартаменте генерал-майор Хэнк Тэйлор, трансляция велась в Twitter ведомства.
«Один военнослужащий США был ранен, но легко, и он уже вернулся к службе», — сказал он, не уточнив подробности.
Накануне официальный представитель вооруженных сил США сообщал, что
американские военные застрелили в аэропорту Кабула двух вооруженных мужчин, которые открыли по ним огонь. При этом в Вашингтоне не подтвердили, что нападавшие были членами движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Также сообщалось о ранении американского военного. Представитель ВС США уточнял, что это произошло во время другого инцидента.