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СК завел дело о женщине, выкинувшей из окна роддома чужого ребенка

Следователи завели уголовное дело против 29-летней жительницы Стерлитамака, которая, предположительно, выбросила из окна родильного отделения чужого ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по республике Башкортостан.

«Следственными отделом по городу Стерлитамак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Стерлитамака по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)», — сообщили в ведомстве.

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Фото:Следственный комитет РФ

По предварительным данным следствия, женщина после родов в палате клинической больницы № 1 схватила ребенка другой роженицы, после чего выбросила из окна на третьем этаже. От полученных травм ребенок умер.

Ранее в Москве в районе Хамовники женщина оставила новорожденного ребенка в мусорном контейнере. По данным столичной прокуратуры, ребенка нашли в контейнере на улице Усачева. «Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи», — уточнили в ведомстве.

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