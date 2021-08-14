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В Москве женщина оставила младенца в мусорном контейнере

Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

В Москве в районе Хамовники женщина оставила новорожденного ребенка в мусорном контейнере. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в Telegram.

По данным прокуратуры, ребенка, завернутого в куртку и полиэтиленовый пакет, нашли в контейнере на улице Усачева. «Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи», — говорится в сообщении.

В прокуратуре устанавливают обстоятельства происшествия и личности родителей. Позднее пресс-служба ведомства опубликовала видео, где 41-летняя женщина оставляет пакет с ребенком.

В Самаре против выбросившей ребенка с балкона матери завели дело
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Фото:СК РФ по Самарской области

8 июня в Самаре 24-летняя женщина выбросила с балкона шестого этажа свою трехлетнюю дочь. Это произошло в одном из домов Октябрьского района.

Девушка задержали и возбудили против нее уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии), максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Также проверку начала областная прокуратура.

Москва мусор младенец прокуратура
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