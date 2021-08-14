В Москве женщина оставила младенца в мусорном контейнере

Фото: moscowproc / Telegram

В Москве в районе Хамовники женщина оставила новорожденного ребенка в мусорном контейнере. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в Telegram.

По данным прокуратуры, ребенка, завернутого в куртку и полиэтиленовый пакет, нашли в контейнере на улице Усачева. «Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи», — говорится в сообщении.

В прокуратуре устанавливают обстоятельства происшествия и личности родителей. Позднее пресс-служба ведомства опубликовала видео, где 41-летняя женщина оставляет пакет с ребенком.

8 июня в Самаре 24-летняя женщина выбросила с балкона шестого этажа свою трехлетнюю дочь. Это произошло в одном из домов Октябрьского района.