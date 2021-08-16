Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 73,39 (-0,08) Инвестиции, 16 авг, 13:25
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 86,51 (+0,29) Инвестиции, 16 авг, 13:25
Что важно знать об экономике захваченного талибами Афганистана Экономика, 00:00 Сновидения и подсознание: от Гильгамеша до Фредди Крюгера РБК и Okko, 16 авг, 23:55 Узбекистан объяснил удаление данных о самолетах «непостоянством реалий» Политика, 16 авг, 23:49 СК завел дело о женщине, выкинувшей из окна роддома чужого ребенка Общество, 16 авг, 23:45 Британия отправит 200 военных в Афганистан Политика, 16 авг, 23:39 В «Миннесоте» рассказали о ходе переговоров о новом контракте Капризова Спорт, 16 авг, 23:36 Байден заявил об отказавшихся воевать афганцах и пригрозил талибам Политика, 16 авг, 23:30 Путин поручил следить за ценами на сырье и работы на БАМе и Транссибе Экономика, 16 авг, 22:41 Смерч прошелся по пляжу в Миассе. Видео Общество, 16 авг, 22:34 Касаткина проиграла в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Спорт, 16 авг, 22:25 Посол России назвал подход талибов деловым и позитивным Политика, 16 авг, 22:24 Глава федерации оценил шансы появления трансгендеров в фигурном катании Спорт, 16 авг, 22:18 Самолет из ФРГ не смог совершить посадку в Кабуле и направился в Ташкент Политика, 16 авг, 21:57 Ведущая теннисистка России снялась с турнира из-за проблем с визой США Спорт, 16 авг, 21:57
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Британия отправит 200 военных в Афганистан

Великобритания дополнительно отправит 200 военнослужащих в Афганистан для эвакуации из страны своих подданных и помогавших им афганцев. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Министерство обороны Соединенного Королевства.

Таким образом, около 900 британских военнослужащих будут патрулировать аэропорт Кабула для обеспечения безопасности полетов для эвакуации.

По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, предполагается, что еще 350 граждан Великобритании и афганцев, которые работали с британскими войсками, будут эвакуированы в «ближайшие дни», передает Би-би-си.

Военные США застрелили двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

Как сообщает CNN, США возобновили вылеты из аэропорта Кабула. Ранее они были приостановлены для очистки взлетной полосы от скопившихся на ней людей.

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сообщило 15 августа, что контролирует всю территорию Афганистана, боевики заняли столицу страны Кабул. После этого официальный представитель талибов Мохаммед Наим заявил о завершении вооруженного конфликта с официальным руководством страны.

Читайте на РБК Pro
На смену карьеристам пришли дауншифтеры: что теперь делать работодателям Как молодежь 18‒23 лет покупает люксовые авто: шесть инсайтов United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

После того как Кабул заняли талибы, из города начали массово эвакуироваться граждане Афганистана и других государств. 16 августа три афганца сорвались с американского военного самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. По данным Asvaka News, они попытались удержаться за шасси летящего борта. Три человека погибли от огнестрельных ранений в зоне терминала, писала газета Wall Street Journal.

Афганистан Кабул США Великобритания Талибан
Материалы по теме
Самолет из ФРГ не смог совершить посадку в Кабуле и направился в Ташкент
Политика
США приостановили эвакуацию из Кабула из-за скопления людей в аэропорту
Политика
Несколько человек упали с самолета, который взлетал из Кабула
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter