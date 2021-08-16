Британия отправит 200 военных в Афганистан

Великобритания дополнительно отправит 200 военнослужащих в Афганистан для эвакуации из страны своих подданных и помогавших им афганцев. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Министерство обороны Соединенного Королевства.

Таким образом, около 900 британских военнослужащих будут патрулировать аэропорт Кабула для обеспечения безопасности полетов для эвакуации.

По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, предполагается, что еще 350 граждан Великобритании и афганцев, которые работали с британскими войсками, будут эвакуированы в «ближайшие дни», передает Би-би-си.

Как сообщает CNN, США возобновили вылеты из аэропорта Кабула. Ранее они были приостановлены для очистки взлетной полосы от скопившихся на ней людей.