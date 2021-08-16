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Экс-министр стала президентом Российской академии образования

Ольга Васильева
Ольга Васильева (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин освободил бывшего министра образования Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования (РАО). Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Одновременно с этим премьер Михаил Мишустин утвердил Васильеву на должность президента РАО. В конце июня 2021-го Васильева была избрана президентом академии.

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Васильева была назначена на должность главы попечительского совета в марте 2020 года. В 2016–2018 годах она была министром образования, в 2018–2020 годах — министром просвещения.

Предыдущий президент РАО Юрий Зинченко был освобожден от должности в феврале. Временно исполняющим обязанности главы был вице-президент академии Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета.

В августе прошлого года РАО проголосовала за собственную версию изменений устава, ограничивающих деятельность попечительского совета. Ключевым пунктом в проекте изменений, которые предложили члены РАО, стало закрепление самостоятельности академии.

Что такое РАО

Российская академия образования занимается исследованиями и разработкой научных основ образования. Академия помогает органам управления и учебным заведениям в подготовке педагогов и повышении квалификации научных работников. РАО также участвует в разработке федеральных образовательных стандартов (ФГОС). Учредители академии — правительство и Министерство науки и высшего образования.

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