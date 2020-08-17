Академики образования проголосовали против подчинения РАО Васильевой

Предложения РАО:
- Попечительский совет академии не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность, решения совета носят рекомендательный характер.
- К компетенции совета относится: содействие расширению связей и сотрудничества с госорганами, формированию программы развития РАО, привлечение средств из внебюджетных источников для реализации программ развития.
- Председатель совета руководит его деятельностью, контролирует аппарат совета, принимает участие в работе общего собрания и президиума академии и т.д.
В Минобрнауки РБК заявили, что в министерство не поступило документов о принятом решении о внесений изменений в устав РАО.
В марте экс-министр просвещения Ольга Васильева указом президента была назначена председателем попечительского совета РАО.
Экс-министр просвещения в РАО
В начале этого года сменилось правительство, Ольга Васильева, занимавшая пост министра просвещения, покинула его. Васильева проработала министром четыре года. В 2018 году после разделения министерства на два новых она возглавила Министерство просвещения, которому были поручены вопросы общеобразовательной деятельности, школы и учреждений среднего специального образования.
Весной указом президента она была назначена председателем попечительского совета Российской академии образования. Другим указом президента устанавливалось, что срок полномочий председателя должен составлять не более пяти лет. Кроме того, в указе говорится, что состав попечительского совета утверждается правительством, но полномочия совета определяются уставом РАО.
Что предлагает Минобрнауки
Минобрнауки, в отличие от членов РАО, хочет кардинально изменить устав академии, чтобы повысить статус попечительского совета и его руководителя.
После назначения Васильевой на должность главы попечительского совета на портале нормативных актов появился проект изменений в устав РАО, разработчиком которого стало Минобрнауки. Большинство функций, в том числе принятие решений по вопросам финансирования или приоритетным исследованиям, которые по действующему уставу были закреплены за общим собранием или президентом академии, предполагалось передать попечительскому совету и его председателю.
Проект Министерства образования и науки предлагает:
- Возможность стать академиком минуя ступень «член-корреспондент».
- Согласование с попечительским советом регламента проведения голосования и подсчета голосов, документов, которые кандидаты в академики подают на выборы, приоритетных направлений развития исследований, научной и финансово-хозяйственной деятельности, рекомендаций правительству, которые касаются расходования средств на научные исследования.
- Выполнять решения как общего собрания академии, ее президента, так и членов попечительского совета и его председателя.
- Контроль за соблюдением устава закрепить за попечительским советом.
- Деятельность попечительского совета и аппарата его председателя обеспечивает управделами президента.
- Сам председатель представляет академию в отношениях с госорганами, издает акты, обязательные для исполнения работниками академии.
Как пояснили РБК в Минобрнауки, проект был разработан для выполнения указов президента. В ведомстве сказали, что изменения в устав не приняты. Финальную версию устава должно утвердить правительство.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства и РАО.
Почему академики решили ограничить попечительский совет
Академик РАО Шалва Амонашвили пояснил РБК, что принятый общим собранием устав будет отправлен в правительство и в дальнейшем доработан. «Попечительский совет, который назначен указом президента, это государственный надзор за научной организацией. А научные организации любят свободу, как и сама наука. Совет должен содействовать академии в финансовом плане. Не хотелось бы, чтобы совет давал установки — что исследовать, как тратить ресурсы. Правительство должно утвердить устав, если ему не понравится ряд поправок, изменения могут вернуться на доработку», — рассказал он.
Академик Евгений Ямбург также согласился, что проект Минобрнауки лишал РАО самоуправления. «Я ожидаю здравого смысла и переговоров, и не хотелось бы превращать РАО в бессловесную структуру. На мой взгляд, поправки взвешенные. Академия должна быть самоуправляемой, и не должно быть диктатуры. Попечительский совет должен советовать, но никак не доминировать», — добавил Ямбург.