Академики образования проголосовали против подчинения РАО Васильевой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 72,97 (-0,25) Инвестиции, 12:45
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,47 (+0,06) Инвестиции, 12:45
В Минском автомобильном заводе опровергли приезд Лукашенко Общество, 13:53 Лукашенко назвал свою жесткость условием существования Белоруссии Политика, 13:50 Путин и Эрдоган обсудили эпидемиологическую безопасность россиян в Турции Общество, 13:48 Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам Финансы, 13:46 Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ Общество, 13:46 На маршруте российско-турецкого патруля в Сирии произошел взрыв Политика, 13:43 Опубликован третий посмертный альбом Дэвида Боуи «Something In The Air» Стиль, 13:42 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 13:40 Самолеты ВВС США обстреляли блокпост сирийской армии Политика, 13:31 «Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян Экономика, 13:30 Сотрудники гостелерадиокомпании Белоруссии объявили о забастовке Политика, 13:25 Free Belarus: как мир поддерживает белорусских протестующих Стиль, 13:22 Академики образования проголосовали против подчинения РАО Васильевой Общество, 13:16 Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря Общество, 13:13
Общество ,  
0 

Академики образования проголосовали против подчинения РАО Васильевой

Российская академия образования проголосовала за собственную версию изменений устава, ограничивающих деятельность попечительского совета. Ранее Владимир Путин назначил главой совета РАО экс-министра просвещения Ольгу Васильеву
Ольга Васильева
Ольга Васильева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Что утвердила Российская академия образования

Общее собрание Российской академии образования (РАО) утвердило проект изменений в устав академии. Как сообщила РБК пресс-служба академии, 118 ее членов проголосовали за проект, еще 43 против него и семеро воздержались. Собрание проходило в два дня, 11 и 12 августа.

Что такое РАО

Российская академия образования занимается исследованиями и разработкой научных основ образования. Академия помогает органам управления и учебным заведениям в подготовке педагогов и повышении квалификации научных работников. РАО также участвует в разработке федеральных образовательных стандартов (ФГОС). Учредители академии — правительство и Министерство науки и высшего образования.

Ключевым пунктом в проекте изменений, которые предложили члены РАО, стало закрепление самостоятельности академии. Исходя из проекта, разработанного специальной комиссией академии, попечительский совет «не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность» РАО, а его решения носят рекомендательный характер.

Проект изменений устава есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника в РАО из числа академиков. Проект будет направлен в правительство для его утверждения.

Предложения РАО:

  • Попечительский совет академии не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность, решения совета носят рекомендательный характер.
  • К компетенции совета относится: содействие расширению связей и сотрудничества с госорганами, формированию программы развития РАО, привлечение средств из внебюджетных источников для реализации программ развития.
  • Председатель совета руководит его деятельностью, контролирует аппарат совета, принимает участие в работе общего собрания и президиума академии и т.д.

В Минобрнауки РБК заявили, что в министерство не поступило документов о принятом решении о внесений изменений в устав РАО.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

В марте экс-министр просвещения Ольга Васильева указом президента была назначена председателем попечительского совета РАО.

Экс-министр просвещения в РАО

В начале этого года сменилось правительство, Ольга Васильева, занимавшая пост министра просвещения, покинула его. Васильева проработала министром четыре года. В 2018 году после разделения министерства на два новых она возглавила Министерство просвещения, которому были поручены вопросы общеобразовательной деятельности, школы и учреждений среднего специального образования.

Весной указом президента она была назначена председателем попечительского совета Российской академии образования. Другим указом президента устанавливалось, что срок полномочий председателя должен составлять не более пяти лет. Кроме того, в указе говорится, что состав попечительского совета утверждается правительством, но полномочия совета определяются уставом РАО.

Что предлагает Минобрнауки

Минобрнауки, в отличие от членов РАО, хочет кардинально изменить устав академии, чтобы повысить статус попечительского совета и его руководителя.

После назначения Васильевой на должность главы попечительского совета на портале нормативных актов появился проект изменений в устав РАО, разработчиком которого стало Минобрнауки. Большинство функций, в том числе принятие решений по вопросам финансирования или приоритетным исследованиям, которые по действующему уставу были закреплены за общим собранием или президентом академии, предполагалось передать попечительскому совету и его председателю.

Проект Министерства образования и науки предлагает:

  • Возможность стать академиком минуя  ступень «член-корреспондент».
  • Согласование с попечительским советом регламента проведения голосования и подсчета голосов, документов, которые кандидаты в академики подают на выборы, приоритетных направлений развития исследований, научной и финансово-хозяйственной деятельности, рекомендаций правительству, которые касаются расходования средств на научные исследования.
  • Выполнять решения как общего собрания академии, ее президента, так и членов попечительского совета и его председателя.
  • Контроль за соблюдением устава закрепить за попечительским советом.
  • Деятельность попечительского совета и аппарата его председателя обеспечивает управделами президента.
  • Сам председатель представляет академию в отношениях с госорганами, издает акты, обязательные для исполнения работниками академии.

Как пояснили РБК в Минобрнауки, проект был разработан для выполнения указов президента. В ведомстве сказали, что изменения в устав не приняты. Финальную версию устава должно утвердить правительство.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства и РАО.

Почему академики решили ограничить попечительский совет

Академик РАО Шалва Амонашвили пояснил РБК, что принятый общим собранием устав будет отправлен в правительство и в дальнейшем доработан. «Попечительский совет, который назначен указом президента, это государственный надзор за научной организацией. А научные организации любят свободу, как и сама наука. Совет должен содействовать академии в финансовом плане. Не хотелось бы, чтобы совет давал установки — что исследовать, как тратить ресурсы. Правительство должно утвердить устав, если ему не понравится ряд поправок, изменения могут вернуться на доработку», — рассказал он.

Академик Евгений Ямбург также согласился, что проект Минобрнауки лишал РАО самоуправления. «Я ожидаю здравого смысла и переговоров, и не хотелось бы превращать РАО в бессловесную структуру. На мой взгляд, поправки взвешенные. Академия должна быть самоуправляемой, и не должно быть диктатуры. Попечительский совет должен советовать, но никак не доминировать», — добавил Ямбург.

Автор: Егор Губернаторов
При участии: Елизавета Антонова
Теги: Ольга Васильева, РАО, Минобрнауки
Материалы по теме
Академики попросили изменить стандарты образования из-за 500 замечаний
Общество
В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования
Общество
Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter