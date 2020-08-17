Академики образования проголосовали против подчинения РАО Васильевой

Российская академия образования проголосовала за собственную версию изменений устава, ограничивающих деятельность попечительского совета. Ранее Владимир Путин назначил главой совета РАО экс-министра просвещения Ольгу Васильеву

Ольга Васильева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Что утвердила Российская академия образования

Общее собрание Российской академии образования (РАО) утвердило проект изменений в устав академии. Как сообщила РБК пресс-служба академии, 118 ее членов проголосовали за проект, еще 43 против него и семеро воздержались. Собрание проходило в два дня, 11 и 12 августа.

Что такое РАО Российская академия образования занимается исследованиями и разработкой научных основ образования. Академия помогает органам управления и учебным заведениям в подготовке педагогов и повышении квалификации научных работников. РАО также участвует в разработке федеральных образовательных стандартов (ФГОС). Учредители академии — правительство и Министерство науки и высшего образования.

Ключевым пунктом в проекте изменений, которые предложили члены РАО, стало закрепление самостоятельности академии. Исходя из проекта, разработанного специальной комиссией академии, попечительский совет «не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность» РАО, а его решения носят рекомендательный характер.

Проект изменений устава есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника в РАО из числа академиков. Проект будет направлен в правительство для его утверждения.