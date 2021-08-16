Летчиков сбитого в Узбекистане самолета ВВС Афганистана госпитализировали

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Двое летчиков самолета ВВС Афганистана, который был сбит в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в Термезском филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника медучреждения.

Издание «Газета.uz» со ссылкой на источник также пишет о госпитализации двух военных в это медучреждение в день инцидента. Они находятся в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».

Самолет афганских ВВС упал вечером накануне. В понедельник, 16 августа, Минобороны Узбекистана заявило о пресечении военными страны попытки нарушения государственной границы афганским самолетом.

После того как запрещенная в России террористическая организация «Талибан» установила контроль над всей территорией Афганистана, военнослужащие правительственной армии бежали в соседние страны, в том числе в Узбекистан. Накануне МИД Узбекистана сообщил, что при пересечении границы были задержаны более 80 афганских военных. Они не оказали сопротивления и попросили узбекскую сторону о помощи.