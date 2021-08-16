Летчиков сбитого в Узбекистане самолета ВВС Афганистана госпитализировали

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 73,39 (-0,08) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 86,51 (+0,29) Инвестиции, 13:25
Трутнев назвал сроки освоения Курил Экономика, 18:16 Покинувший пост после «пьяной езды» экс-сенатор не смог обжаловать штраф Общество, 18:16 Акции Tesla упали на фоне расследования регуляторов Инвестиции, 18:15 Пройдите обследование личных финансов. Тест РБК и Сбер, 18:12 Военные США застрелили двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула Политика, 18:08 В Калифорнии введут обязательную установку солнечных панелей на крышах Зеленая экономика, 18:00 Карпин фразой «не знаем, живой он или нет» рассказал о невызове Жиркова Спорт, 17:59 Паника в аэропорту Кабула, рекорд цены на газ. Главное за день Общество, 17:59 «МегаФон» предложил «Первый Семейный» тариф без абонентской платы Пресс-релиз, 17:53 Карпин допустил вызов в сборную 16-летнего Пиняева Спорт, 17:48 Карпин словами «все напрягает» рассказал о ситуации в сборной Спорт, 17:46 США приостановили эвакуацию из Кабула из-за скопления людей в аэропорту Политика, 17:40 Путин присвоил воевавшему в Сирии главкому ВКС звание генерала армии Общество, 17:37 Карпин допустил вызов в сборную России лучшего бомбардира ФНЛ Спорт, 17:36
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Летчиков сбитого в Узбекистане самолета ВВС Афганистана госпитализировали

Фото: emerge-centre.uz
Фото: emerge-centre.uz

Двое летчиков самолета ВВС Афганистана, который был сбит в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в Термезском филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника медучреждения.

Издание «Газета.uz» со ссылкой на источник также пишет о госпитализации двух военных в это медучреждение в день инцидента. Они находятся в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».

Самолет афганских ВВС упал вечером накануне. В понедельник, 16 августа, Минобороны Узбекистана заявило о пресечении военными страны попытки нарушения государственной границы афганским самолетом.

После того как запрещенная в России террористическая организация «Талибан» установила контроль над всей территорией Афганистана, военнослужащие правительственной армии бежали в соседние страны, в том числе в Узбекистан. Накануне МИД Узбекистана сообщил, что при пересечении границы были задержаны более 80 афганских военных. Они не оказали сопротивления и попросили узбекскую сторону о помощи.

Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана
Политика
Фото:Максим Григорьев / ТАСС

Среди тех, кто направился в сторону Узбекистана, оказался афганский маршал Абдул Рашид Дустум. Он покинул страну, после того как террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) захватила Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. По словам представителей движения, их цель — воссоздать Исламский Эмират Афганистана, который существовал в стране с 1996 года по 2001 год. В стране были установлены законы шариата, а само государство тогда признали лишь Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Читайте на РБК Pro
На смену карьеристам пришли дауншифтеры: что теперь делать работодателям Как молодежь 18‒23 лет покупает люксовые авто: шесть инсайтов United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов
Узбекистан Афганистан ВВС самолет летчики
Материалы по теме
Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана
Политика
В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана
Политика
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter