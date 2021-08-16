«Аэрофлот» отказался от полетов над Афганистаном

До нормализации обстановки в Афганистане российские авиакомпании решили не летать над территорией этой страны

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Самолеты «Аэрофлота» будут облетать территорию Афганистана, сообщил РБК официальный представитель компании Михаил Демин.

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты Аэрофлота будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — сказал он.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщили, что облетать Афганистан будет и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo.

«С сегодняшнего утра эти авиакомпании решили не летать в связи с НОТАМом [извещение об аэронавигации — РБК], изданным Пакистаном по просьбе Афганистана», — сказал собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу AirBridgeCargo.