«Аэрофлот» отказался от полетов над Афганистаном

Управление гражданской авиацией США 27 июля выпустило директиву, запретив американским авиакомпаниям летать над Афганистаном на высоте менее 8 км. В документе говорилось, что перевозчики не должны выполнять полеты на высоте менее 26 тыс. футов (примерно 7,9 км) в Кабульской зоне воздушной ответственности, которая покрывает почти весь Афганистан, из-за «риска, создаваемого экстремистами / военной активностью, и ограниченных возможностей по снижению этого риска».
16 августа, уже после перехода власти в Афганистане к движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), Управления гражданской авиации Афганистана (ACAA) объявило, что воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов, транзитным рейсам рекомендовано его облетать. АCAA также приостановило выполнение гражданских рейсов и попросило граждан не прибывать в аэропорт Кабула, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки».
Состояние воздушного пространства Афганистана на 17:00 16 августа по данным сервиса Flightradar 24
В этот же день авиакомпания Lufthansa объявила, что ее самолеты будут летать в обход воздушного пространства Афганистана.
Мировые СМИ облетели видеокадры с толпами людей, желающих покинуть Афганистан, которые скопились в аэропорту Кабула. Американские военнослужащие, которые еще продолжают эвакуацию воинского контингента, открыли огонь в воздух, чтобы разогнать людей, скопившихся на летном поле.
Video
Афганцы штурмовали военные самолеты США, несколько человек погибли, сорвавшись с большой высоты, после того, как им удалось зацепиться за конструкции самолета, взлетевшего с аэропорта Кабула.