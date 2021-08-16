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«Аэрофлот» отказался от полетов над Афганистаном

До нормализации обстановки в Афганистане российские авиакомпании решили не летать над территорией этой страны
«Аэрофлот» AFLT ₽66,9 +0,15% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Самолеты «Аэрофлота» будут облетать территорию Афганистана, сообщил РБК официальный представитель компании Михаил Демин.

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты Аэрофлота будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — сказал он.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщили, что облетать Афганистан будет и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo.

«С сегодняшнего утра эти авиакомпании решили не летать в связи с НОТАМом [извещение об аэронавигации — РБК], изданным Пакистаном по просьбе Афганистана», — сказал собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу AirBridgeCargo.

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Фото:Sidiqullah Khan / AP

Управление гражданской авиацией США 27 июля выпустило директиву, запретив американским авиакомпаниям летать над Афганистаном на высоте менее 8 км. В документе говорилось, что перевозчики не должны выполнять полеты на высоте менее 26 тыс. футов (примерно 7,9 км) в Кабульской зоне воздушной ответственности, которая покрывает почти весь Афганистан, из-за «риска, создаваемого экстремистами / военной активностью, и ограниченных возможностей по снижению этого риска».

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16 августа, уже после перехода власти в Афганистане к движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), Управления гражданской авиации Афганистана (ACAA) объявило, что воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов, транзитным рейсам рекомендовано его облетать. АCAA также приостановило выполнение гражданских рейсов и попросило граждан не прибывать в аэропорт Кабула, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки».

Состояние воздушного пространства Афганистана на 17:00 16 августа по данным сервиса Flightradar 24
Состояние воздушного пространства Афганистана на 17:00 16 августа по данным сервиса Flightradar 24

В этот же день авиакомпания Lufthansa объявила, что ее самолеты будут летать в обход воздушного пространства Афганистана.

Мировые СМИ облетели видеокадры с толпами людей, желающих покинуть Афганистан, которые скопились в аэропорту Кабула. Американские военнослужащие, которые еще продолжают эвакуацию воинского контингента, открыли огонь в воздух, чтобы разогнать людей, скопившихся на летном поле.

Video

Афганцы штурмовали военные самолеты США, несколько человек погибли, сорвавшись с большой высоты, после того, как им удалось зацепиться за конструкции самолета, взлетевшего с аэропорта Кабула.

Авторы
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Артём Кореняко Артём Кореняко
При участии
Светлана Бурмистрова
Афганистан Кабул Группа «Аэрофлот» запрет на полеты
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