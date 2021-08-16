В Тульской области от COVID умерла двухмесячная девочка

О гибели ребенка сообщал тульский оперативный штаб. «За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 55 пациентов в возрасте от двух месяцев до 93 лет», — говорится в сообщении.

За все время в Тульской области коронавирусом заразились 49 516 человек, умерли 2573 человека.

В конце июля заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что 30% детей имеют осложнения после заболевания коронавирусом, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт. Однако, по его словам, COVID-19 чаще всего заболевают подростки в возрасте 14–17 лет.

Ранее группа ученых из Великобритании проводила исследование, в котором выяснила, что дети и подростки до 18 лет имеют «чрезвычайно низкий» риск тяжелой болезни или смерти от коронавируса.