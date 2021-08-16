В Тульской области от COVID умерла двухмесячная девочка
В Тульской области зафиксировали случай смерти двухмесячного ребенка от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, передают «Тульские новости».
«У погибшего ребенка из Тулы диагноз «новая коронавирусная инфекция» установлен при вскрытии. <...> Согласно заключению судебных медиков инфекционный процесс имел молниеносное течение», — заявили в ведомстве.
По данным министерства, новорожденная девочка после выписки из роддома находилась под наблюдением, родители не жаловались на ее плохое самочувствие и не обращались за медицинской помощью.
Смерть младенца установили сотрудники скорой помощи.