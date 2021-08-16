В Тульской области от COVID умерла двухмесячная девочка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 73,39 (-0,08) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 86,51 (+0,29) Инвестиции, 13:25
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре Общество, 16:33 В — Виктимблейминг: когда обвиняют жертву Социальная экономика, 16:30 Как перестать переплачивать за ИТ-специалистов Pro, 16:27 Кадыров призвал граничащие с Афганистаном страны «готовиться к худшему» Политика, 16:24 Президент «Барселоны» рассказал о долгах клуба на €1,35 млрд Спорт, 16:24 Правозащитник сообщил об отсутствии воды на прогулках в СИЗО «Лефортово» Общество, 16:21 «Талибан» захватил Афганистан. Главное Политика, 16:17 Объемы торгов на NFT-маркетплейсе OpenSea превысили $800 млн Крипто, 16:15 Паранойя или новая реальность: правда ли, что нас прослушивают? Индустрия 4.0, 16:15 Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Новосибирской области Общество, 15:59 Карпин не вызвал в сборную восьмерых игроков из команды Черчесова Спорт, 15:54 Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана Политика, 15:53 Менеджер МакSим опровергла сообщения о ее реабилитации в Подмосковье Общество, 15:49 Глава транспортного управления МВД уйдет на пенсию Общество, 15:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Тульской области от COVID умерла двухмесячная девочка

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Тульской области зафиксировали случай смерти двухмесячного ребенка от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, передают «Тульские новости».

«У погибшего ребенка из Тулы диагноз «новая коронавирусная инфекция» установлен при вскрытии. <...> Согласно заключению судебных медиков инфекционный процесс имел молниеносное течение», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, новорожденная девочка после выписки из роддома находилась под наблюдением, родители не жаловались на ее плохое самочувствие и не обращались за медицинской помощью.

Смерть младенца установили сотрудники скорой помощи.

В США умер первый заразившийся COVID-19 младенец
Общество
Фото:Nariman El-Mofty / AP

О гибели ребенка сообщал тульский оперативный штаб. «За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 55 пациентов в возрасте от двух месяцев до 93 лет», — говорится в сообщении.

За все время в Тульской области коронавирусом заразились 49 516 человек, умерли 2573 человека.

Читайте на РБК Pro
На смену карьеристам пришли дауншифтеры: что теперь делать работодателям Как молодежь 18‒23 лет покупает люксовые авто: шесть инсайтов United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

В конце июля заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что 30% детей имеют осложнения после заболевания коронавирусом, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт. Однако, по его словам, COVID-19 чаще всего заболевают подростки в возрасте 14–17 лет.

Ранее группа ученых из Великобритании проводила исследование, в котором выяснила, что дети и подростки до 18 лет имеют «чрезвычайно низкий» риск тяжелой болезни или смерти от коронавируса.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Тульская область Минздрав коронавирус COVID-19 смерть младенца
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре оценили риск осложнений у детей после COVID
Общество
Ученые оценили риски тяжелой болезни или смерти от COVID-19 у подростков
Общество
В Ростовской области умер заразившийся коронавирусом ребенок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter