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Пандемия коронавируса ,  
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На Чукотке введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Анадырь, Чукотский автономный округ
Анадырь, Чукотский автономный округ (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Жителей Чукотки обяжут сделать прививку от коронавируса с 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что обязательная вакцинация затронет работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг, в том числе такси, и тех отраслей, которые часто контактируют с населением.

Какие регионы объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Карта
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Согласно результатам последнего исследования РБК на конец июля, на Чукотке первую дозу вакцины от COVID-19 получили 38,12%. Это регион стал вторым в рейтинге регионов с наибольшим числом вакцинированных. Полностью были привиты от коронавируса на тот момент 30,6% жителей Чукотки.

За период пандемии в Чукотском автономном округе выявили 1333 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек.

Чукотка стала 44-м российским регионом, где решили ввести обязательную вакцинацию. Ранее в августе прививку от COVID-19 обязали сделать в Карачаево-Черкесии.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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