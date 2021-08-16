На Чукотке введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Анадырь, Чукотский автономный округ (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Жителей Чукотки обяжут сделать прививку от коронавируса с 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что обязательная вакцинация затронет работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг, в том числе такси, и тех отраслей, которые часто контактируют с населением.

Согласно результатам последнего исследования РБК на конец июля, на Чукотке первую дозу вакцины от COVID-19 получили 38,12%. Это регион стал вторым в рейтинге регионов с наибольшим числом вакцинированных. Полностью были привиты от коронавируса на тот момент 30,6% жителей Чукотки.

За период пандемии в Чукотском автономном округе выявили 1333 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек.