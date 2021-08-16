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СК объяснил задержание главного борца с коррупцией петербургской таможни

Видео:Западное МСУ на транспорте СК РФ
Видео: Западное МСУ на транспорте СК РФ
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Главу отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении задержали за взятку на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Эту должность занимает Максим Розсыпало, говорится на сайте ведомства.

«Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн руб. за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей», — следует из публикации.

Следствие полагает, что подозреваемый сговорился с другими сотрудниками таможенного управления, чтобы регулярно получать взятки от одного из предпринимателей за неполную проверку юридического лица при оформлении на таможне.

В Петербурге за взятку задержали борца с коррупцией из управления таможни
Общество
Максим Розсыпало

По информации следователей, подозреваемый нашел посредника, через которого предложил предпринимателю уплатить $700 за таможенное оформление одного автомобиля без каких-либо препятствий.

Задержанного главу антикоррупционной службы подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Наказание по этой статье предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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Ранее Следственный комитет задержал бывшего главу УМВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева. Как полагает следствие, в июле 2020 года он получил взятку в размере 2 млн руб. за то, чтобы его подчиненные скрыли факт изъятия неправомерно перевозимой рыбы и умолчали, что после этого ее вернули владельцу.

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