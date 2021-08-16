СК объяснил задержание главного борца с коррупцией петербургской таможни

Видео: Западное МСУ на транспорте СК РФ

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Главу отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении задержали за взятку на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Эту должность занимает Максим Розсыпало, говорится на сайте ведомства.

«Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн руб. за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей», — следует из публикации.

Следствие полагает, что подозреваемый сговорился с другими сотрудниками таможенного управления, чтобы регулярно получать взятки от одного из предпринимателей за неполную проверку юридического лица при оформлении на таможне.