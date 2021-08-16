В Петербурге за взятку задержали борца с коррупцией из управления таможни

Начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления задержали по подозрению во взяточничестве, сообщают «Интерфакс» и «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.

«Сегодня исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции [Максим] Розсыпало задержан по подозрению в получении взятки в рамках возбужденного уголовного дела », — сказал собеседник «Интерфакса».

Источник «РЕН ТВ» указывает, что дело завели за получение взятки в особо крупном размере и следствие намерено попросить суд отправить задержанного в СИЗО.

По данным собеседника, Розсыпало задержали в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ в момент, когда тот получал взятку. По информации телеканала, должность начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления задержанный занимал примерно год.