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В Петербурге за взятку задержали борца с коррупцией из управления таможни

Начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления задержали по подозрению во взяточничестве, сообщают «Интерфакс» и «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.

«Сегодня исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции [Максим] Розсыпало задержан по подозрению в получении взятки в рамках возбужденного уголовного дела », — сказал собеседник «Интерфакса».

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Источник «РЕН ТВ» указывает, что дело завели за получение взятки в особо крупном размере и следствие намерено попросить суд отправить задержанного в СИЗО.

По данным собеседника, Розсыпало задержали в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ в момент, когда тот получал взятку. По информации телеканала, должность начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления задержанный занимал примерно год.

Ранее за получение взятки силовики задержали прокурора Сызрани Вадима Федорина. По версии следствия, он пытался получить 3 млн руб. На этом посту Федорин находился с августа прошлого года. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, взятка была предназначена за помощь в расследовании уголовного дела.

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