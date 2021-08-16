Минэнерго и ФАС рекомендовали увеличить продажи топлива на бирже

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Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердили рекомендации временно увеличить продажи бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п.п. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению рекомендации касаются повышения объема продаж топлива в третьем квартале 2021 года.

«Ведомства рекомендуют компаниям предпринять меры по ежедневной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в объемах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства», — говорится в сообщении.

Ранее на фоне резкого скачка биржевых цен на бензин Минэнерго предложило запустить процедуру запрета экспорта бензина из России. Однако на совещании вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний запрет не одобрили, а нефтяникам порекомендовали увеличить поставки бензина на биржу в объеме не менее 5 тыс. т в сутки.