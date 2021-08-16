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Экономика ,  
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Минэнерго и ФАС рекомендовали увеличить продажи топлива на бирже

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердили рекомендации временно увеличить продажи бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п.п. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению рекомендации касаются повышения объема продаж топлива в третьем квартале 2021 года.

«Ведомства рекомендуют компаниям предпринять меры по ежедневной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в объемах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства», — говорится в сообщении.

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Фото:Nicolo Filippo Rosso / Bloomberg

Ранее на фоне резкого скачка биржевых цен на бензин Минэнерго предложило запустить процедуру запрета экспорта бензина из России. Однако на совещании вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний запрет не одобрили, а нефтяникам порекомендовали увеличить поставки бензина на биржу в объеме не менее 5 тыс. т в сутки.

По словам собеседника ТАСС, власти попросили компании увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счет резервов, и обеспечить регулярные поставки топлива.

В конце июля биржевая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) в европейской части России составила 60 029 руб. за тонну, превысив исторический максимум.

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