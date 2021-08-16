В центре Геленджика вода полностью сошла с подтопленных улиц

В Геленджике, Новороссийские и Крымске 15 августа включили сирены, которые оповещали граждан о необходимости собрать документы, отключить свет, газ, воду и нагревательные прибору, а затем подняться на возвышенности, поскольку они находятся в зоне подтопления.

В центре Геленджика было решено отключить электричество во избежание несчастных случаев.