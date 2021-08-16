В центре Геленджика вода полностью сошла с подтопленных улиц
В центральной части Геленджика вода полностью сошла, сообщил в Instagram мэр города Алексей Богодистов.
«В центре города вода полностью сошла. С энергетиками приняли решение возобновить электроснабжение в этой части Геленджика», — говорится в сообщении.
C 13 августа в Краснодарском крае идут сильные ливни, из-за чего в 11 районах ввели режим ЧС. Подтопленными остаются 210 частных домов и 1,9 тыс. дворов. Из мест подтопления эвакуировали 1531 человека.
Богодистов ранее сообщал, что 15 августа в Геленджике за несколько часов выпало 60 мм осадков. По его словам, это количество в четыре раз превышает месячную норму.