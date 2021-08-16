Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
В центре Геленджика вода полностью сошла с подтопленных улиц Общество, 01:16 Израиль разрешил путешествия в Россию Общество, 01:00 ВОЗ выразила обеспокоенность здоровьем афганцев из-за событий в стране Политика, 00:59 Что думает современная наука о путешествиях во времени РБК и группа «Самолет», 00:55 Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Торонто Спорт, 00:54 Футболист потерял сознание в матче чемпионата Франции Спорт, 00:52 В Петербурге за взятку задержали борца с коррупцией из управления таможни Общество, 00:29 В аэропорту Кабула возникли хаос и паника на фоне отмены рейсов Политика, 00:26 Американские ученые назвали главный симптом рака поджелудочной железы Общество, 00:01 Богатейшими кандидатами в Думу оказались производители лекарств и свеклы Политика, 00:00 Что ждет Афганистан после возвращения под власть талибов Политика, 15 авг, 23:56 Искусство сна: ретроспектива и загадки магического реализма РБК и Okko, 15 авг, 23:50 Гончаренко рассказал о конфликте между игроками «Краснодара» Спорт, 15 авг, 23:45 Талибы взяли под контроль государственное ТВ и выступили с заявлением Политика, 15 авг, 23:38
Общество ,  
0 

В центре Геленджика вода полностью сошла с подтопленных улиц

В центральной части Геленджика вода полностью сошла, сообщил в Instagram мэр города Алексей Богодистов.

«В центре города вода полностью сошла. С энергетиками приняли решение возобновить электроснабжение в этой части Геленджика», — говорится в сообщении.

Количество осадков в Геленджике в четыре раза превысило месячную норму
Общество

C 13 августа в Краснодарском крае идут сильные ливни, из-за чего в 11 районах ввели режим ЧС. Подтопленными остаются 210 частных домов и 1,9 тыс. дворов. Из мест подтопления эвакуировали 1531 человека.

Богодистов ранее сообщал, что 15 августа в Геленджике за несколько часов выпало 60 мм осадков. По его словам, это количество в четыре раз превышает месячную норму.

В Геленджике, Новороссийские и Крымске 15 августа включили сирены, которые оповещали граждан о необходимости собрать документы, отключить свет, газ, воду и нагревательные прибору, а затем подняться на возвышенности, поскольку они находятся в зоне подтопления.

В центре Геленджика было решено отключить электричество во избежание несчастных случаев.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

Геленджик вода подтопление улицы
Материалы по теме
В трех городах Кубани включили сирены из-за ливня
Общество
Детей эвакуировали из затопленных лагерей в Краснодарском крае. Видео
Общество
Синоптик предупредил о «библейском потопе» в Крыму и Краснодарском крае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter