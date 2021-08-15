Количество осадков в Геленджике в четыре раза превысило месячную норму

В Геленджике «за несколько часов» выпало количество осадков, которое превышает месячную норму почти в четыре раза, сообщил в Telegram мэр города Алексей Богодистов.

«Сегодня за несколько часов на Геленджик выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза. Когда стало понятно, что ливень будет продолжительным и обильным, приняли решение заострить внимание граждан на возможной опасности — включили сирены», — сказал Богодистов.

По его словам, администрация решила отключить электричество в центре города, чтобы избежать несчастных случаев. Туда же стянули нужную технику, обследовали затопленные территории. Когда дождь успокоился, и сошла вода, в городе начали смывать принесенную потоками грязь и приступили к уборке мусора, добавил Богодистов.

В Краснодарском крае с 13 августа идут сильные дожди. Из-за этого в 11 районах региона ввели режим ЧС. Подтопления произошли в 210 частных домах и на территории 1,9 тыс. дворов. Эвакуирован 1531 человек. В трех городах — Геленджике, Крымске и Новороссийске — 15 августа включили сирены, которые оповещают о возможно подтоплении.