Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Искусство сна: ретроспектива и загадки магического реализма РБК и Okko, 23:50 Талибы взяли под контроль государственное ТВ и выступили с заявлением Политика, 23:38 Количество осадков в Геленджике в четыре раза превысило месячную норму Общество, 23:30 Reuters сообщил об отправке Пентагоном в Кабул 1 тыс. военных Политика, 23:06 Что происходило в захваченном талибами Афганистане. Фоторепортаж Политика, 23:01  Совбез ООН соберут из-за захвата Афганистана талибами Политика, 22:56 Федерер пропустит остаток сезона из-за операции на колене Спорт, 22:50 Появились видео и фото с талибами в президентском дворце Политика, 22:45 «Талибан» объявил о захвате Афганистана. Главное Политика, 22:41 Главный тренер «Локомотива» оценил игру команды в матче с «Зенитом» Спорт, 22:27 Бывший президент «Локомотива» назвал итог матча с «Зенитом» справедливым Спорт, 22:09 «Рубин» упустил шанс обогнать «Зенит» в таблице Спорт, 22:00 «Краснодар» забил три гола за 15 минут в победном матче чемпионата России Спорт, 21:54 Президент Афганистана объяснил побег из страны Политика, 21:33
Общество ,  
0 

Количество осадков в Геленджике в четыре раза превысило месячную норму

В Геленджике «за несколько часов» выпало количество осадков, которое превышает месячную норму почти в четыре раза, сообщил в Telegram мэр города Алексей Богодистов.

«Сегодня за несколько часов на Геленджик выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза. Когда стало понятно, что ливень будет продолжительным и обильным, приняли решение заострить внимание граждан на возможной опасности — включили сирены», — сказал Богодистов.

В трех городах Кубани включили сирены из-за ливня
Общество

По его словам, администрация решила отключить электричество в центре города, чтобы избежать несчастных случаев. Туда же стянули нужную технику, обследовали затопленные территории. Когда дождь успокоился, и сошла вода, в городе начали смывать принесенную потоками грязь и приступили к уборке мусора, добавил Богодистов.

В Краснодарском крае с 13 августа идут сильные дожди. Из-за этого в 11 районах региона ввели режим ЧС. Подтопления произошли в 210 частных домах и на территории 1,9 тыс. дворов. Эвакуирован 1531 человек. В трех городах — Геленджике, Крымске и Новороссийске — 15 августа включили сирены, которые оповещают о возможно подтоплении.

Геленджик Краснодарский край ливни осадки
Материалы по теме
Синоптик предупредил о «библейском потопе» в Крыму и Краснодарском крае
Общество
Детей эвакуировали из затопленных лагерей в Краснодарском крае. Видео
Общество
В МЧС предупредили о смерчах и оползнях на Кубани
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter