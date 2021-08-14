В МЧС предупредили о смерчах и оползнях на Кубани

Циклон на Кубани может привести к формированию оползней, смерчей и подъемам рек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в Instagram.

«В 16-ти муниципалитетах региона возможна активизация экзогенных процессов (оползни, сели). На Черноморском побережье прогнозируется формирование смерчей в море», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в Отрадненском, Успенском, Новокубанском, Мостовском, Лабинском и Апшеронском районах, а также на реках Черноморского побережья, от Анапы до Магри, уровень воды может подняться до критических отметок.

По данным Росгидромета, циклон будет оказывать воздействие на северо-западные районы края до конца суток 16 августа, добавили в пресс-службе ведомства.