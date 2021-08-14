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В МЧС предупредили о смерчах и оползнях на Кубани

Циклон на Кубани может привести к формированию оползней, смерчей и подъемам рек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в Instagram.

«В 16-ти муниципалитетах региона возможна активизация экзогенных процессов (оползни, сели). На Черноморском побережье прогнозируется формирование смерчей в море», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в Отрадненском, Успенском, Новокубанском, Мостовском, Лабинском и Апшеронском районах, а также на реках Черноморского побережья, от Анапы до Магри, уровень воды может подняться до критических отметок.

По данным Росгидромета, циклон будет оказывать воздействие на северо-западные районы края до конца суток 16 августа, добавили в пресс-службе ведомства.

Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за дождей
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

12 августа МЧС уже предупреждало о сильных ливнях, подъеме уровня рек и смерчах в Краснодарском крае. На следующий день в Анапе выпала трехмесячная норма осадков, в результате чего затопило жилые дома, пляж и улицы. Из-за сильных дождей на Кубани без света остались 29,3 тыс. человек. Более 900 детей эвакуировали из детских лагерей в регионе из-за подтоплений.

По данным МЧС на 14 августа, более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества. В 14 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации.

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