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СК завел дело по факту убийства на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На Кутузовском проспекте в Москве нашли тело 28-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета столицы.

«В ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями», — сообщили в ведомстве.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, убитым оказался уроженец Махачкалы Гасен Абдулаев. Он пытался скрыться во дворах, однако сбежать от нападавших ему не удалось. На месте происшествия было найдено более 15 гильз.

Ранее в Хакасии суд арестовал подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим. По данным следователей, мужчина нанес удары ножом 56-летней женщине и двоим мужчинам в возрасте 58 лет — сожителю женщины и его брату. Кроме них мужчина ранил ножом 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку убитой женщины. Все пострадавшие скончались.

Москва убийство Махачкала перестрелка Кутузовский проспект
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