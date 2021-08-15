СК завел дело по факту убийства на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На Кутузовском проспекте в Москве нашли тело 28-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета столицы.

«В ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, убитым оказался уроженец Махачкалы Гасен Абдулаев. Он пытался скрыться во дворах, однако сбежать от нападавших ему не удалось. На месте происшествия было найдено более 15 гильз.