Суд арестовал подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии

В Хакасии суд арестовал подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Сегодня судом по ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

35-летнему мужчине предъявили обвинение по статье о совершении убийства двух и более лиц, а также малолетнего (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимально установленное законом наказание по статье — лишение свободы на пожизненный срок.

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