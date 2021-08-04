Голый мужчина напал на полицейского в центре Москвы

Фото: Владислав Шатило / РБК

В центре Москвы обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

По данным главка, сотрудник ДПС вечером 2 августа обнаружил на проезжей части улицы Николоямская мужчину, который находился без одежды в состоянии алкогольного опьянения.

«На требования сотрудника ДПС покинуть проезжую часть неизвестный не реагировал, стал препятствовать законным требованиям сотрудника полиции, нецензурно выражался и нанес удар сотруднику полиции», — сообщили в полиции.

Нападавшего доставили в отдел полиции. Сотрудник ДПС обратился в медучреждение, ему оказали медицинскую помощь, после чего он продолжил службу.