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Эрдоган выразил соболезнования из-за крушения российского Бе-200 в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолета Бе-200ЧС на юго-востоке страны. Трансляция его выступления в Стамбуле велась в Twitter.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших во вчерашней катастрофе в Кахраманмараше российских и турецких членов экипажа самолета», — сказал Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).

Путин посмертно наградил погибших при тушении пожаров в Турции военных
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Накануне официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Турции «глубоко опечалены гибелью турецкого и российского экипажей в результате крушения самолета».

Российский самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились пять российских военных и трое граждан Турции, разбился днем 14 августа. Военные тушили лесной пожар, начавшийся после удара молнии. Крушение произошло в провинции Кахраманмараш.

Свои соболезнования в связи с крушением выразил президент России Владимир Путин. Он также посмертно наградил погибших россиян.

Турция Россия Реджеп Тайип Эрдоган соболезнования
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