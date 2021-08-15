Эрдоган выразил соболезнования из-за крушения российского Бе-200 в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолета Бе-200ЧС на юго-востоке страны. Трансляция его выступления в Стамбуле велась в Twitter.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших во вчерашней катастрофе в Кахраманмараше российских и турецких членов экипажа самолета», — сказал Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).

Накануне официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Турции «глубоко опечалены гибелью турецкого и российского экипажей в результате крушения самолета».

Российский самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились пять российских военных и трое граждан Турции, разбился днем 14 августа. Военные тушили лесной пожар, начавшийся после удара молнии. Крушение произошло в провинции Кахраманмараш.