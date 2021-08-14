На борту разбившегося в Турции самолета были российские военные

Экипаж самолета Бе-200, который тушил лесной пожар возле Аданы, состоял из восьми человек, большинство из них — россияне. В Минобороны о выживших или погибших не сообщили

Фото: EfeCatakdere / Twitter

На борту разбившегося в Турции самолета-амфибии Бе-200 находились пять российских военнослужащих и три турка, заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве отметили, что самолет потерпел крушение около 15:00 по местному времени (совпадает с мск) при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в районе города Адана.

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Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны. О выживших или погибших в министерстве не сообщили.

Самолет Бе-200 потерпел крушение в провинции Кахраманмараш днем 14 августа. Он принимал участие в тушении пожара, который возник в лесном массиве после удара молнии. По данным Hurriyet, самолет врезался в гору. Управление лесного хозяйства Турции сообщило, что воздушное судно было арендовано у России для тушения пожаров, возникших на юге страны в прошлом месяце.