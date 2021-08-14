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На борту разбившегося в Турции самолета были российские военные

Экипаж самолета Бе-200, который тушил лесной пожар возле Аданы, состоял из восьми человек, большинство из них — россияне. В Минобороны о выживших или погибших не сообщили
Фото: EfeCatakdere / Twitter
Фото: EfeCatakdere / Twitter

На борту разбившегося в Турции самолета-амфибии Бе-200 находились пять российских военнослужащих и три турка, заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве отметили, что самолет потерпел крушение около 15:00 по местному времени (совпадает с мск) при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в районе города Адана.

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Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны. О выживших или погибших в министерстве не сообщили.

Самолет Бе-200 потерпел крушение в провинции Кахраманмараш днем 14 августа. Он принимал участие в тушении пожара, который возник в лесном массиве после удара молнии. По данным Hurriyet, самолет врезался в гору. Управление лесного хозяйства Турции сообщило, что воздушное судно было арендовано у России для тушения пожаров, возникших на юге страны в прошлом месяце.

В Турции упал арендованный у России пожарный самолет
Общество
Фото:X1Y3Z5 / Twitter

В начале июля министр обороны Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. «8 июля около 16:00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана», — говорилось в сообщении Минобороны.

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29 июля посольство России в Анкаре сообщало, что в тушении лесных пожаров в Турции принимают участие три российских самолета Бе-200. «Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом», — заявляли дипломаты.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Турция лесные пожары авиакатастрофа Минобороны Бе-200
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