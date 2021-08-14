Представитель Эрдогана выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын выразил соболезнования в связи с крушением самолета Бе-200 Минобороны России. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мы глубоко опечалены гибелью турецкого и российского экипажей в результате крушения самолета, который тушил пожар. Они героически сражались с огнем в эти тяжелые дни. Мы приносим свои соболезнования российскому народу», — написал он.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирл также сообщил, что власти начали расследование причин крушения российского самолета. «Проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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