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Политика ,  
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Представитель Эрдогана выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын выразил соболезнования в связи с крушением самолета Бе-200 Минобороны России. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мы глубоко опечалены гибелью турецкого и российского экипажей в результате крушения самолета, который тушил пожар. Они героически сражались с огнем в эти тяжелые дни. Мы приносим свои соболезнования российскому народу», — написал он.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирл также сообщил, что власти начали расследование причин крушения российского самолета. «Проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Путин поручил Шойгу наградить погибших в самолете в Турции военных
Политика
Владимир Путин

Российский самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились пять российских военных и трое турецких граждан, разбился днем 14 августа. Военные тушили пожар в лесном массиве после удара молнии. Самолет упал в провинции Кахраманмараш. В Минобороны сообщили, что крушение произошло, когда самолет заходил на посадку.

В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу по указанию президента направил самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. 29 июля посольство России в Анкаре сообщало, что в тушении лесных пожаров в Турции принимают участие три российских самолета Бе-200.

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Ранее свои соболезнования в связи с крушением принес президент России Владимир Путин. «Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — сказал он. Президент также поручил Шойгу наградить погибших россиян посмертно.

крушение самолета Бе-200 лесные пожары Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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