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Талибы заявили о захвате основного погранперехода на границе с Пакистаном

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Город Торкхам на границе Афганистана и Пакистана перешел под контроль движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

«Торкхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Моджахеды пытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес», — сообщил он.

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Фото:Reuters

В городе Торкхам находится одноименный пограничный переход, который является основным и самым загруженным между двумя странами. Город соединен шоссе с афганским городом Джелалабад (находится под контролем талибов) и с Кабулом, столицей страны, по-прежнему находящейся под контролем правительства.

Джелалабад — пятый по величине город Афганистана, он был захвачен талибами накануне. Это последний крупный город страны, перешедший под контроль боевиков, перед Кабулом. Также взятие города открывает талибам прямую дорогу к столице, до которой около 150 км. На данный момент под контролем правительства находятся лишь 8 из 34 столиц провинций Афганистана, включая Кабул (население 4 млн).

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны военного контингента США и НАТО. К началу июля страну покинули более 90% американских военных. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа. Однако на фоне усиления позиций талибов многие страны начали закрывать посольства и консульства, а также эвакуировать персонал из Афганистана. Президент США Джо Байден, в свою очередь, поручил развернуть в стране в общей сложности 5 тыс. военнослужащих США «для обеспечения безопасного вывода персонала США и партнеров, безопасной эвакуации помогавших нам афганцев».

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