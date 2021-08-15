Талибы заявили о захвате основного погранперехода на границе с Пакистаном

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Город Торкхам на границе Афганистана и Пакистана перешел под контроль движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

«Торкхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Моджахеды пытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес», — сообщил он.

В городе Торкхам находится одноименный пограничный переход, который является основным и самым загруженным между двумя странами. Город соединен шоссе с афганским городом Джелалабад (находится под контролем талибов) и с Кабулом, столицей страны, по-прежнему находящейся под контролем правительства.