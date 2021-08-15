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В Гидрометцентре сообщили, какой будет температура в России в сентябре

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Практический на всей территории России, кроме северных регионов, температура в сентябре будет соответствовать норме. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Москве в сентябре ожидается 15-20 градусов тепла днем и 5-10 ночью. В столице тоже возможны ночные похолодания до 1-6 градусов тепла, подытожила Паршина.

По словам Паршиной, похолодание ожидается в северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

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В Мурманской области, на севере Карелии, в Архангельской и Калининградской области в сентябре ожидается дождливая погода. В остальных регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.

Ранее синоптики центра погода «Фобос» заявили, что этом году климат в России стал изменяться. Этот процесс происходит раз в 30 лет. «Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались «старым» климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать «новый» климат», — объяснил специалист центра Михаил Леус.

К примеру, в Москве по старому климату выпадало десять дождливых дней и 77 мм осадков при средней температуре плюс 16,4 градуса. При «новом» климате дождей стало чуть больше — 78 мм.

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