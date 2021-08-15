В Гидрометцентре сообщили, какой будет температура в России в сентябре

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Практический на всей территории России, кроме северных регионов, температура в сентябре будет соответствовать норме. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Москве в сентябре ожидается 15-20 градусов тепла днем и 5-10 ночью. В столице тоже возможны ночные похолодания до 1-6 градусов тепла, подытожила Паршина.

По словам Паршиной, похолодание ожидается в северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Мурманской области, на севере Карелии, в Архангельской и Калининградской области в сентябре ожидается дождливая погода. В остальных регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.