В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве

12 августа Вильфанд заявлял, что анормально теплая температура ожидается на этой неделе на большей части территории России. По прогнозам, она будет превышать норму на 7-10 градусов.

Ранее эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США назвали июль 2021 года самым жарким за все 142 года наблюдения за погодой. Там отметили, что в этом году общая температура поверхности Земли и океана превышала среднее значение в ХХ веке на 0,93 градуса. Оно, в частности, составляло 15,8 градусов.

