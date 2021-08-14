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В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве

В Москве в ближайшие дни ожидается теплая погода, а к 18 августа температура воздуха прогреется до 29 градусов, передает ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В центре европейской части России, в Москве, в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24-26 градусов, во вторник — аналогичная погода, а вот в среду — даже 24-29 градусов», — сказал Вильфанд.

В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в большей части России
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Такую температуру он назвал выше нормы на 2-4 градуса.

Вильфанд добавил, что ночью температура в центральной России будет колебаться в пределах 11-14 градусов тепла. Осадков в Центральном федеральном округе, по его словам, с 14 по 16 августа не ожидается. Но 17 и 18 августа в регион придут кратковременные небольшие летние дожди.

12 августа Вильфанд заявлял, что анормально теплая температура ожидается на этой неделе на большей части территории России. По прогнозам, она будет превышать норму на 7-10 градусов. 

Ранее эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США назвали июль 2021 года самым жарким за все 142 года наблюдения за погодой. Там отметили, что в этом году общая температура поверхности Земли и океана превышала среднее значение в ХХ веке на 0,93 градуса. Оно, в частности, составляло 15,8 градусов.

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