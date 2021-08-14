В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве
В Москве в ближайшие дни ожидается теплая погода, а к 18 августа температура воздуха прогреется до 29 градусов, передает ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«В центре европейской части России, в Москве, в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24-26 градусов, во вторник — аналогичная погода, а вот в среду — даже 24-29 градусов», — сказал Вильфанд.
Такую температуру он назвал выше нормы на 2-4 градуса.
Вильфанд добавил, что ночью температура в центральной России будет колебаться в пределах 11-14 градусов тепла. Осадков в Центральном федеральном округе, по его словам, с 14 по 16 августа не ожидается. Но 17 и 18 августа в регион придут кратковременные небольшие летние дожди.