Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Талибы без боя заняли последний крупный город перед наступлением на Кабул Политика, 07:01 Выезжай за рамки: как внедорожник создал новую философию РБК и Volkswagen, 06:50 Тело четвертого погибшего при падении Ми-8 на Камчатке подняли из воды Общество, 06:43 Трамп заявил о потере уважения талибов к США из-за политики Байдена Политика, 06:25 МВД решило оснастить автомобили ДПС мигалками с функцией видеонаблюдения Общество, 06:03 Афганские военные пересекли границу с Узбекистаном и попросили о помощи Политика, 06:03 Посла Великобритании в Афганистане эвакуируют в срочном порядке Политика, 05:22 Почему новой «ГАЗели NN» не нужен пропуск в центр города РБК и ГАЗ, 05:21 При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее 20 человек Общество, 04:54 В Роспотребнадзоре назвали способы восстановиться после COVID-19 Общество, 04:37 Число жертв в результате наводнений в Турции возросло до 58 Общество, 04:24 Более 1,8 тыс. человек пострадали в результате землетрясения в Гаити Общество, 04:01 Сновидения и подсознание: от Гильгамеша до Фредди Крюгера РБК и Okko, 03:55 При крушении Бе-200 в Турции погиб герой фильма «Форсаж. Возвращение» Общество, 03:30
Политика ,  
0 

Талибы без боя заняли последний крупный город перед наступлением на Кабул

«Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) занял Джелалабад, пятый по величине город Афганистана и столица провинции Нангархар. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в Twitter.

«Был полностью захвачен город Джелалабад, центр Нангархара», — написал он.

По его словам, губернатор, начальник полиции, разведывательный центр и все его подразделения перешли под контроль движения. «Также все инструменты, оружие и оборудование в провинции попали в руки моджахедов», — добавил Муджахид.

Город Джелалабад находится на востоке Афганистана, неподалеку от границы с Пакистаном. Он является последним из крупных городов кроме Кабула, который находился под контролем официального правительства. Также взятие города открывает талибам прямую дорогу к столице, до которой около 150 км.

Талибы взяли под контроль город Мехтарлам на востоке Афганистана
Политика

Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне ухода военного контингента США и войск НАТО. К началу июля страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа.

12 августа боевики движения захватили второй по размеру город страны Кандагар, а также четыре других крупных города в Афганистане: Газни, Герат, Таринкот и Калайи-Нау. Ранее в этот день пал город Мехтарлам на востоке страны. На данный момент под контролем правительства находятся лишь 8 из 34 столиц провинций Афганистана, включая Кабул (население 4 млн).

На фоне усиления позиций талибов многие страны начали закрывать посольства и консульства, а также эвакуировать персонал из Афганистана. Президент США Джо Байден, в свою очередь, поручил развернуть в стране в общей сложности 5 тыс. военнослужащих США «для обеспечения безопасного вывода персонала США и партнеров, безопасной эвакуации помогавших нам афганцев».

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

«Талибан» Афганистан наступление
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter