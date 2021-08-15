Талибы без боя заняли последний крупный город перед наступлением на Кабул

«Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) занял Джелалабад, пятый по величине город Афганистана и столица провинции Нангархар. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в Twitter.



«Был полностью захвачен город Джелалабад, центр Нангархара», — написал он.

По его словам, губернатор, начальник полиции, разведывательный центр и все его подразделения перешли под контроль движения. «Также все инструменты, оружие и оборудование в провинции попали в руки моджахедов», — добавил Муджахид.

Город Джелалабад находится на востоке Афганистана, неподалеку от границы с Пакистаном. Он является последним из крупных городов кроме Кабула, который находился под контролем официального правительства. Также взятие города открывает талибам прямую дорогу к столице, до которой около 150 км.

Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне ухода военного контингента США и войск НАТО. К началу июля страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа.