При крушении Бе-200 в Турции погиб герой фильма «Форсаж. Возвращение»

Российский летчик Евгений Кузнецов, ставший главным героем фильма «Форсаж. Возвращение», погиб при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом сообщила главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал», режиссер фильма Наталья Гугуева, передает ТАСС.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — сказала она.

Документальный фильм «Форсаж. Возвращение» был снят в 2016 году. Картина о российских военных летчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошел Украине. В киноленте также повествуют о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году.

По информации «Известий» полковник Евгений Кузнецов являлся «легендарным военным летчиком» и начальником 859-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации, в числе которого также числился разбившийся самолет.