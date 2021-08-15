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При крушении Бе-200 в Турции погиб герой фильма «Форсаж. Возвращение»

Российский летчик Евгений Кузнецов, ставший главным героем фильма «Форсаж. Возвращение», погиб при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом сообщила главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал», режиссер фильма Наталья Гугуева, передает ТАСС.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — сказала она.

Представитель Эрдогана выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200
Политика

Документальный фильм «Форсаж. Возвращение» был снят в 2016 году. Картина о российских военных летчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошел Украине. В киноленте также повествуют о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году.

По информации «Известий» полковник Евгений Кузнецов являлся «легендарным военным летчиком» и начальником 859-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации, в числе которого также числился разбившийся самолет.

Российский самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились пять российских военных и трое турецких граждан, разбился днем 14 августа. Военные тушили пожар в лесном массиве после удара молнии. Самолет упал в провинции Кахраманмараш. В Минобороны сообщили, что крушение произошло, когда самолет заходил на посадку.

В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу по указанию президента направил самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. 29 июля посольство России в Анкаре сообщало, что в тушении лесных пожаров в Турции принимают участие три российских самолета Бе-200.

Ранее свои соболезнования в связи с крушением принес президент России Владимир Путин. «Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — сказал он. Президент также поручил Шойгу наградить погибших россиян посмертно.

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