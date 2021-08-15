В Гидрометцентре назвали города России с высоким риском наводнений

Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма наиболее подвержены подтоплениям в следствии неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передают «РИА Новости».

«Наиболее сложно предсказываются опасные явления, связанные с взрывной конвекцией, которая приводит к очень активным осадкам и очень сильным ветрам. Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек <...>, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах. Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма — они испытывают на себе максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений», — сказал он.

По его словам, в последние дни целый ряд опасных погодных явлений обрушился на юг России, однако не смотря на сложности рельефа и большого количества рек, все они были предсказаны специалистами Росгидромета как минимум за сутки. «Очень много самых разных событий происходит. Засушливые события, которые приводят к пожарам, или, наоборот, сильнейшие осадки, которые тоже негативно влияют. <…> Но все эти опасные события были предсказаны. В некоторых случаях за двое суток, где-то за сутки», — пояснил Вильфанд.

Крупные ливни обрушились на Крым и Краснодарский край ночью 11 августа. В частности на город Керчь менее чем за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки, вода затопила городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод. В центре города перекрыли несколько улиц и остановили движение электротранспорта. Несколько жителей из подтопленных частных домов были эвакуированы. По данным МЧС на 14 августа, более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества. В 14 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации.