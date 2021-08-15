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В Гидрометцентре назвали города России с высоким риском наводнений

Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма наиболее подвержены подтоплениям в следствии неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передают «РИА Новости».

«Наиболее сложно предсказываются опасные явления, связанные с взрывной конвекцией, которая приводит к очень активным осадкам и очень сильным ветрам. Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек <...>, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах. Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма — они испытывают на себе максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений», — сказал он.

По его словам, в последние дни целый ряд опасных погодных явлений обрушился на юг России, однако не смотря на сложности рельефа и большого количества рек, все они были предсказаны специалистами Росгидромета как минимум за сутки. «Очень много самых разных событий происходит. Засушливые события, которые приводят к пожарам, или, наоборот, сильнейшие осадки, которые тоже негативно влияют. <…> Но все эти опасные события были предсказаны. В некоторых случаях за двое суток, где-то за сутки», — пояснил Вильфанд.

Климатологи оценили прогноз о затоплении двух городов России
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Крупные ливни обрушились на Крым и Краснодарский край ночью 11 августа. В частности на город Керчь менее чем за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки, вода затопила городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод. В центре города перекрыли несколько улиц и остановили движение электротранспорта. Несколько жителей из подтопленных частных домов были эвакуированы. По данным МЧС на 14 августа, более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества. В 14 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин говорил, что подъем уровня Мирового океана из-за глобального потепления может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Он уточнил, что по худшим оценкам подъем воды в XXII веке может доходить до 3–5 м. Климатолог, член-корреспондент РАН Владимир Семенов, в свою очередь, полагал, что подъем воды в северных городах России к концу века ожидается в районе 80 см, что не является критическим значением для безопасности городов.

В 2019 году журнал Nature опубликовал исследование, согласно которому к 2050 году уровень моря из-за изменения климата может подняться настолько, что свое жилье будут вынуждены покинуть около 300 млн человек. По оценкам экспертов, около 1 млрд человек в мире живут в районах, расположенных не более чем на 10 м выше уровня моря, из них примерно четверть — не более чем на 1 м. Так, исследователи предсказали повышение уровня Мирового океана на 50 см к концу 2021 года, а в худшем случае — до 2 м. Наибольшая угроза, согласно выводам ученых, нависла над густонаселенными прибрежными районами восьми азиатских стран — Китая, Бангладеш, Индии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Японии.

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