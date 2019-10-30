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Общество ,  
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Ученые предупредили об угрозе затопления домов сотен миллионов человек
По подсчетам экспертов, в ближайшие три десятка лет уровень моря из-за изменения климата может подняться настолько, что жилье будут вынуждены покинуть несколько сотен миллионов человек
Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Около 1 млрд человек в мире сейчас живут в районах, лежащих не более чем на 10 м выше уровня моря, из них примерно четверть — не более чем на 1 м. В ближайшие несколько десятков лет многим, возможно, придется покинуть свои дома, предупреждают авторы исследования, опубликованного в журнале Nature.

Эксперты пишут, что даже в случае принятия немедленных мер для сокращения выброса в атмосферу парниковых газов уровень Мирового океана к концу XXI века поднимется примерно на 50 см (в XX веке — на 11–16 см). В худшем же случае он может подняться на 2 м, что приведет к затоплению огромных территорий, где проживают сотни миллионов человек.

По подсчетам ученых, уже к 2050 году районы, где проживают примерно 300 млн человек, окажутся ниже уровня среднегодового прибрежного паводка. Это означает, что им не реже раза в год будет угрожать сильнейшее наводнение. Согласно тому же прогнозу, к 2100 году территории, где живут 200 млн человек, могут оказаться ниже уровня моря, что сделает эти земли непригодными для проживания.

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«Данные показывают, что на уязвимых территориях живет куда больше людей, чем мы думали», — заявил CNN один из авторов исследования и глава организации Climate Central Бенджамин Страусс. По его словам, властям необходимо немедленно принять меры для предотвращения «экономической и гуманитарной катастрофы».

Наибольшая угроза, согласно выводам ученых, нависла над густонаселенными прибрежными районами восьми азиатских стран — Китая, Бангладеш, Индии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Японии, где проживает около 150 млн человек, или примерно 70% всех потенциальных вынужденных переселенцев. Однако с серьезными проблемами, как следует из оценки Climate Central, придется столкнуться и другим государствам. В 19 странах мира, в частности в Великобритании, Бразилии, Египте, Нигерии и др., к 2100 году могут оказаться затопленными и непригодными для жизни районы, где проживает по 1 млн человек.

Малым островным государствам, согласно прогнозу ученых, и вовсе угрожает гибель. По оценке экспертов, на Маршалловых островах три четверти, а на Мальдивах треть населения живет в местах, которые в ближайшие 80 лет могут скрыться под водой.

«И задолго до того, как эти земли будут затоплены, жители столкнутся с засолением источников пресной воды и частыми наводнениями. В малых островных государствах земля может стать необитаемой задолго до исчезновения», — предупреждают эксперты.

В исследовании отмечается также, что повышение уровня Мирового океана станет угрозой для жизни еще нескольких сотен миллионов человек, несмотря на то что места их проживания останутся незатопленными. По оценке экспертов, угроза ежегодных наводнений из-за прибрежных паводков нависнет над районами, где сейчас обитает от 360 млн до 640 млн человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: глобальное потепление, изменение климата
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