Ученые предупредили об угрозе затопления домов сотен миллионов человек

По подсчетам экспертов, в ближайшие три десятка лет уровень моря из-за изменения климата может подняться настолько, что жилье будут вынуждены покинуть несколько сотен миллионов человек

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Около 1 млрд человек в мире сейчас живут в районах, лежащих не более чем на 10 м выше уровня моря, из них примерно четверть — не более чем на 1 м. В ближайшие несколько десятков лет многим, возможно, придется покинуть свои дома, предупреждают авторы исследования, опубликованного в журнале Nature.

Эксперты пишут, что даже в случае принятия немедленных мер для сокращения выброса в атмосферу парниковых газов уровень Мирового океана к концу XXI века поднимется примерно на 50 см (в XX веке — на 11–16 см). В худшем же случае он может подняться на 2 м, что приведет к затоплению огромных территорий, где проживают сотни миллионов человек.

По подсчетам ученых, уже к 2050 году районы, где проживают примерно 300 млн человек, окажутся ниже уровня среднегодового прибрежного паводка. Это означает, что им не реже раза в год будет угрожать сильнейшее наводнение. Согласно тому же прогнозу, к 2100 году территории, где живут 200 млн человек, могут оказаться ниже уровня моря, что сделает эти земли непригодными для проживания.

«Данные показывают, что на уязвимых территориях живет куда больше людей, чем мы думали», — заявил CNN один из авторов исследования и глава организации Climate Central Бенджамин Страусс. По его словам, властям необходимо немедленно принять меры для предотвращения «экономической и гуманитарной катастрофы».