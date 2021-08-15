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Общество ,  
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«Миссис Россия-2021» стала многодетная мама из Новокузнецка

Победительницей всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2021» стала мать троих детей Анна Филиппова из Новокузнецка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты финала конкурса, которые были объявлены в московском концертном зале «Мир» в Москве.

В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей России, которые получили официальные титулы в своих регионах. Впервые на большой сцене участницы представили национальные костюмы различных стран мира.

Перед финалом Филиппова говорила, что «идет за победой». «Я по жизни считаю себя победителем и очень амбициозным человеком. Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя!» — приводит ее слова портал NewsNN.

В номинации Миссис России Globe, победу одержала бизнес-леди, эколог Релия Белозерова из Самары. Она получила право представлять Россию на самом масштабном конкурсе для «Миссис» в мире Mrs. Globe в Китае.

В Москве выбрали победительницу конкурса «Мисс Россия 2019»
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Конкурс «Миссис Россия» проводится с 2000 года Фондом поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин» под руководством Аллы Маркиной. Главное условие для участия — быть женой и мамой. Ограничений по возрасту нет.

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В прошлом году звание Миссис России получила многодетная мать из Нижегородской области Дарья Иванова. Миссис России Globe стала руководительница строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова

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