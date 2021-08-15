«Миссис Россия-2021» стала многодетная мама из Новокузнецка

Победительницей всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2021» стала мать троих детей Анна Филиппова из Новокузнецка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты финала конкурса, которые были объявлены в московском концертном зале «Мир» в Москве.

В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей России, которые получили официальные титулы в своих регионах. Впервые на большой сцене участницы представили национальные костюмы различных стран мира.

Перед финалом Филиппова говорила, что «идет за победой». «Я по жизни считаю себя победителем и очень амбициозным человеком. Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя!» — приводит ее слова портал NewsNN.

В номинации Миссис России Globe, победу одержала бизнес-леди, эколог Релия Белозерова из Самары. Она получила право представлять Россию на самом масштабном конкурсе для «Миссис» в мире Mrs. Globe в Китае.